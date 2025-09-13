Demi Moore, l’abito nero con spacco vertiginoso detta stile al Caring for Women

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Tornano ad accendersi i riflettori su Demi Moore: la diva di The Substance continua a incantare e stupire, sfoggiando look pieni di fascino e personalità, catalizzando l’attenzione di tutti ad ogni evento. Come sul red carpet del Caring for Women 2025, dove l’attrice è arrivata con la sicurezza di chi ha già scritto pagine di storia a Hollywood e può permettersi abiti che non tutte saprebbero portare con la stessa nonchalance e raffinatezza. Il suo ultimo look, che sta facendo il giro del web, è già entrato a pieno diritto tra i “best of” del suo personale reportorio: tra i riflessi delle paillettes e l’atmosfera sofisticata del gala newyorkese, l’attrice ha saputo mescolare glamour e carisma, catturando sguardi e commenti con un abito che non si limita a seguire le tendenze, ma racconta la storia di una diva senza tempo.

Demi Moore, l’abito con spacco da capogiro conquista la scena

Demi Moore continua a stupire e, in occasione del Caring for Women 2025, la vera protagonista è stata lei, con una scelta di stile che non lascia indifferenti.

Il Caring for Women è l’evento di beneficenza annuale che viene organizzato dalla Kering Foundation, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi, sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere e dare sostegno ai progetti dedicati alle donne in difficoltà. L’edizione 2025 si è tenuta a New York, nella suggestiva cornice del The Pool + The Grill, uno degli indirizzi più glamour di Manhattan, trasformato per l’occasione in un salotto elegante dove si sono intrecciati moda, filantropia e celebrità.

Ogni anno la serata richiama personalità di spicco del mondo del cinema, della musica, della moda e della cultura, tutte unite dal desiderio di dare voce e risorse a chi combatte quotidianamente contro abusi e disuguaglianze. Non solo red carpet scintillante, quindi, ma anche impegno concreto: le donazioni raccolte durante la serata finanziano programmi a sostegno di associazioni che lavorano sul campo in tutto il mondo.

Tra riflettori, flash e conversazioni importanti, il Gala 2025 ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di appuntamento imperdibile per chi ama la moda ma non dimentica l’importanza di fare del bene. Ovviamente anche i look sfoggiati dai presenti hanno avuto la loro parte, con Demi Moore che ha svettato su tutti scegliendo un abito con spacco da capogiro.

Per l’occasione l’attrice, sempre molto attenta nelle scelte di stile sui vari red carpet, ha optato per un abito lungo, interamente tempestato di paillettes nere, capace di catturare ogni lampo dei fotografi: un look che mescola in maniera impeccabile il fascino classico del nero con un’allure contemporanea, dove l’effetto sparkling risulta perfettamente calibrato e sembra studiato per esaltare ogni movimento.

Con collo alto e maniche lunghe, capaci sempre di evocare un’eleganza senza tempo, l’abito scelto da Demi è reso unico da un vertiginoso spacco laterale che sale fino alla coscia, rivelando la silhouette impeccabile dell’attrice con un tocco di seduzione che però sulla Moore non risulta per nulla volgare. Anzi, proprio il contrasto fra rigore e sensualità è il tocco speciale che rende l’insieme magnetico.

A completare il tutto delle classiche scarpe nere a punta che slanciano e gioielli statement: maxi orecchini e un anello importante con pietre verdi che regalano un lampo di colore, una nota brillante che interrompe il total black e illumina il viso.

La scelta beauty segue la stessa filosofia: capelli lunghi, sciolti e leggermente ondulati, per un effetto naturale e sofisticato al tempo stesso, mentre il make-up punta su un incarnato luminoso, labbra nude e occhi intensi: un equilibrio che valorizza senza sovraccaricare.

Demi Moore e le altre protagoniste al Caring for Women 2025

All’evento annuale organizzato dalla fondazione Kering la protagonista assoluta è stata senza dubbio Demi Moore con il suo look, ma non è stata la sola a calcare il celebre red carpet. All’evento erano presenti infatti molte altre celebrità e ciascuna di loro ha scelto un outfit speciale per celebrare la serata di beneficenza.

Come la neo signora Bezos, Lauren Sánchez, che ha scelto un abito con drappeggio da diva, in raso color champagne e con inserti in velluto nero, firmato Schiaparelli, impreziosito da una collana di diamanti che ha catturato tutti i flash. O come la splendida Jessica Chastain, in un romantico lilac di pizzo e tulle con scollo a cuore e dettagli luminosi, per un outfit dolce e glamour proprio come lei.

E che dire di Salma Hayek, co-chair della serata, che ha scelto la forza essenziale di un tuxedo strapless firmato Gucci, bilanciando minimalismo e scintillio con lunghi orecchini di diamanti?

L’unica che poteva insidiare lo scettro di “protagonista assoluta” poteva essere Dakota Johnson che ha lasciato tutti a bocca aperta indossando un abito Gucci in pizzo nero completamente trasparente: un naked dress romantico e dal mood gotic che però, nonostante tutto, non è riuscito ad oscurare la bellezza di Demi Moore.