Chi è Davide, il fratello di Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino con la famiglia

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione italiana, ma dietro al personaggio pubblico si nasconde una famiglia che ha sempre rappresentato per il conduttore un punto di riferimento solido, con legami forti e un affetto sincero. In questo contesto si inserisce anche Davide De Martino, il fratello minore di Stefano, che sta lentamente costruendo la sua strada lontano dai riflettori, puntando sullo sport.

Chi è Davide De Martino

Davide De Martino è il fratello più giovane di Stefano, nato come lui a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. A differenza del fratello maggiore, che ha scelto la danza e il mondo dello spettacolo, Davide ha orientato la sua vita verso lo sport, in particolare la boxe, disciplina in cui ha iniziato a farsi notare con entusiasmo e risultati importanti.

Già da adolescente ha mostrato una forte passione per il pugilato, allenandosi nella Boxe Vesuviana sotto la guida di tecnici esperti e debuttando con successo nel Campionato Regionale di Gym Boxe, dove ha conquistato vittorie significative che lo hanno fatto emergere come giovane promessa nel panorama regionale.

Pur avendo un cognome molto conosciuto, Davide ha sempre mantenuto un profilo riservato e distante dalle luci della ribalta, concentrandosi sul proprio percorso sportivo e sulla sua crescita personale. Sui social si mostra soprattutto in foto legate alla famiglia o ai momenti sportivi, sostenuto sempre dalla sua famiglia.

Il legame di Stefano De Martino con la famiglia

Il legame tra Stefano De Martino e i fratelli infatti è sempre stato fortissimo, il conduttore non ha mai dimenticato le sue radici e appena può scappa a Napoli per trascorrere del tempo con la sua famiglia d’origine. Oltre a Davide ha una sorella, Adelaide De Martino.

Professionalmente, Adelaide si è distinta come fashion blogger e influencer, con un seguito consistente sui social dove condivide passioni legate alla moda, alla famiglia e alla quotidianità. La sua presenza online l’ha resa una figura nota anche fuori dal contesto strettamente familiare, con collaborazioni con brand e una crescente popolarità nel mondo digital.

Nel privato è fidanzata con Diego Di Domenico, manager e organizzatore di eventi originario di Napoli e nipote del paroliere Enzo Di Domenico. Dalla loro relazione è nato il figlio Mattia, venuto alla luce il 28 novembre 2023.

Insieme i tre fratelli De Martino hanno affrontato l’immenso dolore per la morte di papà Enrico, venuto a mancare a soli 61 anni. La scomparsa ha segnato profondamente la famiglia, lasciando un vuoto che ha rafforzato ulteriormente i legami tra Stefano, Davide e Adelaide. Il conduttore ha raccontato più volte quanto il papà fosse un punto di riferimento importante, la cui guida e i valori trasmessi hanno influenzato le loro scelte di vita.

“È stato il miglior papà”, ha detto il conduttore dopo aver accompagnato il feretro del padre fuori dalla chiesa di San Michele a Torre del Greco, un luogo importante per la famiglia, poiché il luogo in cui Enrico e Mariarosaria, mamma di Stefano, si sono sposati, giurandosi amore eterno.