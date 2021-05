David di Donatello 2021 con Laura Pausini: dove e quando vederli in tv

editato in: da

Tra i premi più celebri del cinema italiano, i David di Donatello sono uno degli appuntamenti più attesi. L’edizione 2021 è in programma per l’11 maggio a Roma e sarà trasmessa in prima serata tv e in diretta su Rai 1, lo show vedrà alla conduzione Carlo Conti.

Non è la prima volta che il ruolo di presentatore viene affidato a Conti, che è già stato il conduttore di diverse edizioni, tra queste anche le ultime quattro, a partire dal 2018.

Si tratta della 66edizione dei David di Donatello e, nel corso della cerimonia, verranno assegnati 22 Premi e i David speciali, a organizzare la manifestazione sono la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e la Rai.

David di Donatello 2021, quando e dove vederli

L’appuntamento per vedere i David di Donatello è in programma nella prima serata di Rai 1 di martedì 11 maggio, eventualmente – per chi non riuscisse a seguire la cerimonia in diretta o in televisione – sarà anche visibile su RaiPlay in streaming. Basterà accedere alla piattaforma.

David di Donatello 2021, l’ospite d’onore

L’ospite d’onore dei David di Donatello 2021 sarà Laura Pausini reduce dal successo del brano Io sì (Seen) in prestigiosi premi internazionali. La cantante infatti ha vinto un Golden Globe e ha preso parte all’ultima cerimonia degli Oscar dove era stata nominata nella categoria Best Original Song. Il brano fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Laura Pausini, che lo scorso 29 aprile è stata ricevuta dal Presidente Mattarella, ha portato ancora una volta la musica italiana a traguardi mai raggiunti prima e conferma la sua partecipazione al premio più prestigioso del cinema del nostro paese per omaggiare una storia di accoglienza e di condivisione, nelle radici della nostra cultura. Oltre ad essere ospite d’onore della serata e candidata per il David di Donatello, nella categoria Miglior Canzone Originale, interpreterà dal teatro dell’opera di Roma il brano Io sì (Seen) in una versione esclusiva nell’opening della cerimonia di premiazione.

David di Donatello 2021, i dettagli

Le candidature sono state rese note il 26 marzo 2021, novità di questa edizione la modifica al regolamento per poter far entrare nel concorso anche i film che – a causa dell’emergenza sanitaria in corso – non sono stati proiettati al cinema ma sono stati distribuiti in maniera diversa, ad esempio sulle piattaforme streaming. Inizialmente la cerimonia era prevista per il 7 aprile, ma poi è stata posticipata all’11 maggio. Tra i Premi speciali previsti quello a Monica Bellucci, a Sandra Milo e Diego Abatantuono. L’appuntamento – dunque – è l’11 maggio in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.