David Beckham, che fa notizia se perde i capelli

David Beckham e i suoi capelli: i cambi di look negli anni

David Beckham ha perso i capelli: “Il re è nudo”. Uno degli uomini considerati ancora oggi tra i più belli al mondo, una famiglia, con Victoria -ex Posh Spice- e i 4 figli, più seguita dei reali inglesi, dimostra segni di invecchiamento. E il mondo si ferma a guardarlo.

Tutti a parlarne, a commentare, a formulare ipotesi. Come ci si fosse improvvisamente resi conto che il suo stato è quello di essere umano e non immortale, e che anche i Beckham, prima o poi, invecchiano.

La sua stempiatura di David diventa di tendenza al pari del Coronavirus. E torna a farsi insistente l’ipotesi del famoso trapianto fatto nel 2018, da lui finora sempre smentita.

Bellissimo e ricchissimo, con un un patrimonio di circa 190 milioni di sterline, amatissimo ancora oggi che ha 45 anni, David Beckham, dal suo esordio nel Manchester United nel 1991 al matrimonio mediatico con Victoria nel 1999, alla nascita dei figli, è sempre stato uno dei vip più seguiti, invidiati e corteggiati.

Testimonial, modello, influencer, la sua carriera di calciatore è stata superata negli anni da quella del “personaggio”. E lui non ha mai disdegnato l’interesse dei media nei suoi confronti.

Sempre presente nella lista annuale degli uomini più sexy, stilata dai principali tabloid, David non ha mai mollato un colpo. Fino ad oggi. Quando, complice lo stress da quarantena, il calciatore stato paparazzato dal Daily Mail a spasso per Cotswolds con una stempiata inaspettata. Perché fino a qualche mese fa David esibiva una zazzera bella folta.

“Possibile- si chiedono i fan- che in poche settimane gli siano caduti tutti i capelli?” “Sarà vera allora la storia del trapianto fatto nel 2018, da lui sempre smentita?”.

In realtà, secondo l’esperto in trapianti di capelli Craig Henton, proprietario della Cheshire’s MHR Clinic, intervistato dal MailOnline “nonostante le speculazioni, è improbabile che David Beckham si sia sottoposto a un trapianto di capelli. Le foto mostrano un’inversione di crescita dei capelli dall’anno scorso. E non è una cosa tipica di chi è ricorso a un trapianto. Può darsi che David abbia fatto una pausa da un trattamento medico e da sedute di laser per infoltire i capelli. Un’ipotesi più probabile che giustificherebbe il ritorno alla condizione genetica di partenza fintantoché non si ricomincia con i trattamenti”.

Se così fosse, possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: quando riapriranno parrucchieri e centri estetici, ai comuni mortali non si vedrà più la ricrescita, a Beckham la pelata.