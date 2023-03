Daniele Scardina lascia la terapia intensiva: l’annuncio del fratello

Fonte: IPA Daniele Scardina migliora, l'annuncio del fratello

Le condizioni di salute di Daniele Scardina, per fortuna, sono in miglioramento. Ad annunciarlo è il fratello del campione, Giovanni, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram e che fanno davvero ben sperare: “Oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il suo percorso di cura”. Un traguardo importantissimo in questa lotta che, specifica, non è ancora finita ma che per fortuna l’ha portato fuori pericolo di vita.

Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva: “Non è più in pericolo”

A distanza di circa un mese dalla terribile notizia, arrivano aggiornamenti rincuoranti sulle condizioni di salute di Daniele Scardina. Il noto pugile italiano, dopo il malore e il successivo ricovero in ospedale per una emorragia cerebrale estesa, è fuori pericolo ed è stato oggi dimesso dal reparto di Terapia Intensiva. Ad annunciarlo è il fratello Giovanni che, sul profilo Instagram del campione sportivo, ha dato a tutti la bella notizia condividendo un importante messaggio.

“A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo“: così inizia il lungo post, che prosegue con la notizia che fa ben sperare: “Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato”.

Un importante segnale di fiducia e di speranza per il futuro, con la consapevolezza però che la strada per la guarigione è ancora lunga nonostante ora Scardina sia fuori pericolo: “La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita“. A seguire, il fratello del campione rivolge alcuni ringraziamenti a chi si è preso cura di lui: “Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria”.

Daniele Scardina, l’affetto ricevuto dopo la grande paura

In queste settimane Daniele Scardina è stato travolto da un’ondata di affetto e vicinanza. Tutti hanno tifato per lui, condividendo messaggi social e dimostrandogli tutto il bene di questo mondo, dall’ex fidanzata Diletta Leotta alle parole di Gilles Rocca in tv. Le condizioni di “King Toretto” hanno fatto preoccupare e non poco e, ora, le confortanti notizie sul suo stato di salute sono una vera e propria liberazione per la sua famiglia, i suoi amici e gli affetti più cari.

“Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello”: così ha proseguito Giovanni Scardina, ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il campione. E ha rivolto una richiesta speciale: “La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati”. Un appello pronto per essere accolto da chi, in queste settimane, non ha mai smesso di sostenerlo.