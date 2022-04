Damiano, che si sente cringe a farsi i selfie (e Giorgia risponde così)

Damiano David e Giorgia Soleri sono la coppia del momento. Belli, giovani, ma soprattutto interessanti e mai banali. Ragazzi che hanno qualcosa da dire, oltreché da mostrare, e lo stanno facendo bene, lui nella musica, lei nelle sensibilizzazione su patologie ancora (troppo) poco note.

E poi sono innamorati e felici, e i loro botta e risposta sui social, i commenti reciproci alle foto postate, stanno diventando il tormentone dei loro fan.

L’ultimo episodio è una foto, o meglio un selfie, pubblicato da Damiano sul proprio profilo Instagram. Capello scarmigliato, occhi bistrati, blazer di pelle, canotta bianca, solito sguardo da canaglia, e la frase a commento: “I feel cringe when I take selfies, but I try my best not to”. Ovvero: “Mi sento davvero cringe quando mi faccio i selfie, ma faccio del mio meglio per non sembrarlo”.

Ora, a parte che a noi pure in questa foto non sembra cringe per niente, anzi. La cosa migliore è leggere i commenti dei follower. Soprattutto se, come dicevamo, tra i tanti spunta quello della fidanzata, Giorgia Soleri, che scrive: “La vera domanda è: perché hai delle scarpe appese alla giacca?”.

Dei novelli Sandra e Raimondo, insomma. Che come la celebre coppia della tv, potrebbero diventare, per bellezza e simpatia, protagonisti indiscussi dello showbiz negli anni a venire. Diamogli tempo…