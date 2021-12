Dalma Maradona, l’addio allo zio Hugo, scomparso a 52 anni

Maradona: le figlie, gli amori e le donne più importanti della sua vita

“Riposa in pace zio. Un abbraccio infinito a Nicole, Thiago e Meli”: è questo il messaggio di addio che Dalma Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, ha affidato a Instagram per salutare suo zio Hugo, deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, è stato colpito da un infarto che lo ha stroncato. L’uomo è morto nella sua abitazione a poco più di un anno di distanza dalla scomparsa del fratello.

Hugo Maradona è morto a Napoli

Hugo Maradona, fratello minore del Pibe de Oro, aveva 52 anni e abitava a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove è morto. L’uomo aveva cominciato a giocare a calcio anche lui da giovanissimo, proprio come Diego. A 18 anni iniziò infatti a giocare nel Napoli e in seguito all’Ascoli, collezionando appena 13 presenze.

Hugo Maradona ha giocato in Spagna, Austria e Venezuela, per poi chiudere la sua carriera a fine anni Novanta in Giappone. Oltre al calcio aveva tentato anche la strada della politica, con una annunciata candidatura nelle ultime amministrative a Napoli.

Per il momento, gli altri figli di Diego Armando, Diego jr e Gianinna, non hanno detto nulla sul lutto che ha colpito la loro famiglia, mentre Dalma ha voluto ricordare lo zio scomparso con un messaggio scritto sul suo profilo Instagram.

Poco più di un anno fa la morte di Diego Armando Maradona

Il 25 novembre 2020 se ne andava la leggenda del calcio Diego Armando Maradona, morto per un attacco di cuore a 60 anni, appena due settimane dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per un’emorragia cerebrale.

Diego Maradona ha lasciato cinque figli: Dalma 33 anni e Giannina, 31 anni, avute dalla sua prima e unica moglie Claudia Villafane, 58 anni, con la quale è stato sposato dal 1984 al 2004, Diego Armando Junior, 34 anni e Jana, 23 anni, avuti da relazioni extra coniugali e riconosciuti successivamente alla nascita e Dieguito Fernando di 8 anni, avuto dall’ex fidanzata Veronica Ojeda.

Hugo Maradona era molto legato a Diego, che dopo la sua scomparsa aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul fratello e sulla volontà di conoscere la verità sul suo decesso. Una verità che la morte gli ha negato per sempre.