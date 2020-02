Cristina Parodi diventa stilista: cambia look e divide su Instagram

editato in: da

Cristina Parodi si taglia la frangia e diventa stilista

Cristina Parodi, 55 anni, cambia look e si presenta con caschetto lungo e frangia.

Se Michelle Hunziker ha deciso di togliersela, la giornalista si è data alla frangetta. Il nuovo taglio, mostrato con una foto su Instagram, divide i fan della Parodi.

I commenti sui social sono discordanti. C’è chi la trova splendida e ringiovanita: “Cristina stai benissimo sembri più giovane”. E chi invece la vede invecchiata: “Mai cambiare la strada vecchi per quella nuova .. ti fa più vecchia che tu ovviamente non sei .”. Anche se, a dire la verità, vincono i giudizi positivi: “Frangia top, parrucchiere mito”. E ancora: “Molto fine con frangia…”.

Dunque, la bella Cristina può stare tranquilla, il cambiamento piace, nonostante qualche critica. Ma sotto questo cambio di look si nasconde una nuova avventura per la giornalista che ha deciso di lanciarsi nel mondo della moda.

Che la Parodi abbia un gusto impeccabile, oltre a essere una donna di classe, è indubbio. Evidentemente ha voluto mettere in pratica questa sua dote. Così, con l’amica Daniela Palazzi ha deciso di creare un marchio, Crida, di cui ha lanciato la prima capsule collection.

I capi sono versatili e molto femminili, pensati per essere indossati da donne come loro. In effetti, le prime modelle sono proprio la Parodi e la Palazzi. Nella loro collezione troviamo gonne ampie e lunghe, capi senza cerniere. Ogni modello porta il nome di una città del nostro Paese per esaltare il made in Italy. Proprio come fa lo stilista Domenico Vacca, eccellenza italiana a New York.

Cristina ha voluto dare un tocco personale scegliendo i colori da lei più amati. Si passa dal Tiffany al verde bosco, dal panna al giallo e rosso.

La giornalista ha le idee chiare, come spiega su Instagram: “Io amo gli abiti classici ma non banali . I tessuti naturali , come le sete italiane , le fantasie raffinate e super chic come i pois. E poi adoro il grigio”.