Cristina Marino, su Instagram l’abbraccio più sensuale è per il marito Luca Argentero

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Una coppia che fa sognare, Cristina Marino e Luca Argentero sono bellissimi, innamorati e affiatati. L’attrice in occasione di San Valentino ha pubblicato due foto romatiche su Instagram e l’abbraccio più sensuale è proprio quello che dedica a lui.

Genitori della piccola Nina Speranza da maggio del 2020, lo scorso anno hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi. Le foto dei due sono un sogno ad occhi aperti: felici in uno dei giorni più belli della vita.

Poi il lavoro, i tanti impegni, ma anche quei momenti di profonda felicità che si sono ritagliati per stare insieme. Dalla romantica luna di miele dopo il sì, fino all’ultima vacanza trascorsa alle Maldive insieme alla loro bambina.

Cristina Marino, l’abbraccio sensuale per Luca Argentero

Due foto molto sensuali, eleganti e spontanee: sono quelle che ha condiviso su Instagram Cristina Marino. Negli scatti in bianco e nero sono ritratti lei e il marito Luca Argentero. Nella prima immagine si vede l’attrice stringere tra le braccia il marito, che tiene gli occhi chiusi: Cristina sembra non indossare il pezzo di sopra del costume, ma al tempo stesso non lascia intravedere nulla. Lo scatto successivo li ha immortalati mentre si lasciano andare a una bellissima risata, piena di complicità e amore.

Così come sono ricche di sentimento le parole che ha scelto per accompagnare questi due scatti: “Se so cos’è l’amore è grazie a te”. Un pensiero profondo che racconta di un legame unico e raro, che ci fa sognare.

Del resto, nonostante entrambi siano molto riservati, non è la prima volta che si lasciano andare a pensieri speciali. Durante l’ultima vacanza trascorsa in famiglia, Cristina aveva condiviso uno scatto che ritraeva Nina Speranza mentre cammina verso il papà e lo aveva accompagnato con parole che raccontano il senso dell’amore: “Lei che non lo perde mai di vista. Io che li guardo ininterrottamente”, aveva scritto. Due semplici frasi, ma che racchiudono tutto.

L’ultimo romantico post condiviso in occasione di San Valentino ha ricevuto numerosi like e commenti, perché Cristina Marino e Luca Argentero formano una coppia da favola, tra le più amate del mondo dello spettacolo.

Cristina Marino, il lavoro

Modella, influencer, attrice. Sono tante le anime professionali di Cristina Marino. In questi giorni il pubblico ha potuto ammirarla nella seconda puntata di Makari 2, la fiction di Rai Uno che è diretta da Michele Soavi e che vede tra i protagonisti Claudio Gioè ed Ester Pantano.

A tal proposito Cristina ha voluto raccontare qualcosa di questa esperienza, e annunciare la puntata alla quale ha preso parte, attraverso un post su Instagram in cui ha scritto, tra le altre cose: “Ricordo tante sveglie all’alba, il meteo contro, ma tanta passione per questo lavoro”.

Questo per la coppia è un periodo intenso, in cui non sono mancati i momenti difficilissimi e molto dolorosi: poco prima della serata in cui Luca Argentero sarebbe dovuto salire come ospite sul palco di Sanremo 2022, è mancato il papà dell’attrice, a cui lei ha dedicato parole di profondo amore e gratitudine.