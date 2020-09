Cristina D’Avena in bikini con la sorella su Instagram: semplicemente splendida

editato in: da

Le vip over 40 splendide in costume

Continua l’estate di Cristina D’Avena che su Instagram ha stregato tutti pubblicando una foto in cui è in bikini con la sorella. La cantante è legatissima a Clarissa e le due hanno trascorso l’estate insieme, fra bagni e gite in barca. 56 anni e una lunga carriera nel mondo della musica, la D’Avena sfoggia un fisico perfetto in costume e anche la sorella non è da meno. “Io e Clarissa D’Avena come Terry e Maggie…Magic Girls”, ha scritto l’artista che ha ricevuto tanti Like e commenti dai fan che si sono complimentati con lei.

Cristina aveva solo tre anni e mezzo quando si esibì in tv per la prima volta cantando il Valzer del moscerino accanto al Mago Zurlì. Era il 1968 e da allora il successo della D’Avena non si è più arrestato con una carriera folgorante che l’ha portata a vendere oltre 7 milioni di dischi, duettando con grandi artisti sulle note di hit indimenticabili come Pollon combinaguai, I Puffi sanno, Mila e Shiro, due cuore nella pallavolo, Ti voglio bene Denver e Occhi di gatto. “Ho sempre amato mostrare la mia femminilità, senza mai essere volgare – ha spiegato al Corriere della Sera, parlando delle sue foto in bikini su Instagram che hanno sorpreso i fan – […] Penso di essere molto fatina buona, caratterialmente. Però ho tutta la grinta necessaria al mio lavoro, che è bellissimo, ma impegnativo. A parte adesso per via del Covid, ho sempre fatto tantissimi concerti: quando ti aspettano 15-20 mila persone, senti la responsabilità. E spostarsi stanca: mi muovo in macchina, non prendo mai l’aereo”.

Un’estate, quella di Cristina D’Avena, all’insegna del relax, fra gite in barca, video postati su Instagram e sorrisi. La cantante si è concessa un po’ di riposo in compagnia della famiglia, ma soprattutto del suo compagno. I due sono legati da moltissimi anni, ma l’artista ha sempre voluto difendere la sua vita privata. Nonostante sia un personaggio famosissimo, Cristina ha parlato raramente del legame con il fidanzato. “C’è troppa curiosità su questo argomento – ha spiegato, affermando di non voler rivelare nulla su di lui -. Stiamo insieme da dieci anni: avevamo amici in comune”.