Costanza Caracciolo mostra il pancione su Instagram ed è meravigliosa

È una foto dolcissima quella che Costanza Caracciolo ha pubblicato su Instagram, facendo andare fan e vip in brodo di giuggiole. L’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata radiosa e sorridente, incantando i follower che non vedono l’ora di “incontrare” la bimba in arrivo.

La Caracciolo è alla seconda gravidanza: dopo aver avuto Stella, è di nuovo incinta di Bobo Vieri. E il nuovo frugoletto è, come abbiamo già accennato, una femminuccia, per la gioia della mamma e anche del papà.

L’annuncio ufficiale della gravidanza è stato fatto dalla Caracciolo a Verissimo: davanti a un’entusiasta Silvia Toffanin la bella Costanza ha dichiarato di essere travolta dalla gioia, ma di aver aspettato a dare la notizia per delle ragioni precise.

In passato, infatti, la Caracciolo ha dovuto fronteggiare la drammatica esperienza dell’aborto. Per questo ha detto alla Toffanin:

Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza. Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!

Nel corso dell’intervista la Caracciolo aveva detto che anche Bobo Vieri era al settimo cielo:

È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso. E in effetti devo dire che va benissimo così.

Entrambi hanno sempre detto di volere una famiglia numerosa. I due sono legati dal 2017 e prima di iniziare la loro storia d’amore erano amici: si sono accorti con il tempo di amarsi e di condividere alcuni valori preziosi.

Dal giorno di Natale, Costanza ha mostrato alcuni scatti preziosi che rivelano la quotidianità di questa nuova gravidanza. L’ultima foto la mostra seduta, serena e sorridente. E tra i (dolcissimi) commenti ricevuti ci sono anche quelli di colleghe che la adorano: Maddalena Corvaglia, Justine Mattera, Benedetta Mazza e Ludovica Sauer.

Costanza Caracciolo. Fonte: Instagram.