Corrado Pesci, chi è e cosa fa l’unico figlio di Virna Lisi

Chi è Corrado Pesci, unico figlio di Virna Lisi

Corrado Pesci è l’unico figlio nato dalla romantica storia d’amore tra l’icona del cinema Virna Lisi e il marito Franco Pesci. Nato nel luglio del 1962, è sempre stato piuttosto distante dal mondo dello spettacolo e dalla luce dei riflettori. Nonostante la sua riservatezza e l’assenza di legami con il mondo del cinema, che tanto ha reso celebre la madre, Corrado Pesci ha dato vita ad una fondazione in onore della popolare attrice, alla quale ha anche regalato tre splendidi nipoti.

Chi è Corrado Pesci: la famiglia e la fondazione in onore di Virna Lisi

Tra le icone del cinema italiano, Virna Lisi ricopre indubbiamente un ruolo di primo piano. Eleganza, talento e fascino irresistibile l’hanno resa una diva senza tempo, che ha fatto la storia del piccolo e del grande schermo italiano. Nel 1960 l’attrice sposò Franco Pesci, architetto romano ed ex consigliere d’amministrazione della A.S. Roma, e nel 1962 è nato il loro unico figlio, Corrado. Lontano dal mondo dello spettacolo e dalla luce dei riflettori, quegli stessi riflettori che hanno rese celebre la madre, Corrado Pesci ha però voluto conservare il suo ricordo e renderlo eterno.

Ha infatti dato vita nel 2016, assieme alla moglie Veronica, alla Fondazione Virna Lisi in ricordo della mamma, atto alla promozione, diffusione e conservazione dell’attività artistica dell’attrice. La dedizione al lavoro è una delle caratteristiche principali della Lisi e, anche per questo motivo, il figlio Corrado assieme alla moglie hanno voluto istituire, in collaborazione con la Fondazione, il Premio Virna Lisi assegnato in suo onore alla migliore attrice dell’anno e alla migliore attrice emergente.

Corrado Pesci e la moglie Veronica hanno tre splendidi bimbi: Franco, Federico e Riccardo, nati rispettivamente nel 1996, 1997 e 2002. Virna Lisi ha così vissuto anche la gioia di diventare nonna, coccolandosi i tre nipoti sino alla sua morte nel 2014.

Corrado Pesci ricorda mamma Virna Lisi a “Oggi è un altro giorno”

Il ricordo di Virna Lisi viene celebrato oggi pomeriggio nello studio di Oggi è un altro giorno dove, ospiti di Serena Bortone, ci sono il figlio Corrado Pesci, la moglie Veronica e l’attrice Isabella Ferrari. L’attività artistica dell’attrice viene ripercorsa attraverso alcune clip, che ne esaltano il fascino e il talento sul set. E, nonostante il tempo che passava, ha sempre affrontato la vecchiaia con uno spirito positivo. “Era rilassatissima. Anzi era contenta, lei aspettava la prima ruga. Diceva che ogni ruga è un pezzo della tua storia” rivela Corrado Pesci.

Il figlio dell’attrice racconta poi alcuni frammenti d’infanzia vissuti al fianco della mamma, che è entrata nel cuore di molte persone: “Lei era molto mamma quando stava con me, per cui i compagni di classe la vedevano come una delle mamme. Ci faceva la merenda, organizzava le festicciole: tutti hanno un ricordo bellissimo di mamma“.

Tra i tanti capitoli di vita affrontati da Virna Lisi, uno particolarmente sofferto e delicato è legato alle atrocità della guerra. La famiglia dell’attrice dovette fare i conti con la fame e con la separazione, come raccontato dal figlio Corrado: “Lei è stata sfollata, il nonno era prigioniero, quindi stava solo con nonna e con i fratelli piccoli. Le sono successi episodi che ci raccontava che un bambino non dovrebbe mai vedere durante la guerra”.