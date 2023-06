Clementino in ospedale dopo un incidente sul palco: come sta il rapper

Fonte: IPA Clementino infortunato, come sta il rapper

La serata si è svolta alla grande, con la consueta carica di energia che da sempre contraddistingue Clementino. Eppure sul palcoscenico allestito a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, qualcosa è andato storto: il rapper si è infortunato e, quando ha concluso il concerto, ha dovuto recarsi immediatamente in ospedale per accertamenti. Dopo ore di attesa ha rotto il silenzio, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute che – per fortuna – non sono gravi.

Clementino, infortunio sul palco durante un concerto

“Una notizia bella ed una brutta”, inizia così il post condiviso su Instagram con cui Clementino ha raccontato ai follower quanto accaduto sul palco del suo ultimo concerto. Il Summer Tour 2023 procedeva a gonfie vele e la serata a tutta musica e performance era filata liscia come l’olio, finché il rapper di Avellino non ha avuto un piccolo incidente nel bel mezzo del concerto del 19 giugno.

“La bella [notizia, ndr] è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese – prosegue il post -, grazie ragazzi serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero ‘crack’ , sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie Dottore e Infermieri 💙 “.

Nonostante l’infortunio piuttosto doloroso Clementino ha deciso di non interrompere la tappa del tour in provincia di Caserta, ma dopo il messaggio social la preoccupazione inevitabilmente si è diffusa tra amici e fan, ansiosi di conoscere dettagli in più in merito alle condizioni di salute del rapper.

Clementino finisce in ospedale, come sta il rapper

Instancabile ed energico come pochi, il giudice di The Voice Senior ha immediatamente dato il via al suo tour estivo dopo la fine dello show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Probabilmente questo mancato riposo ha in parte influito su quanto accaduto sul palco di Piedimonte Matese che ha costretto il rapper a correre in ospedale per ulteriori accertamenti.

Lo stesso Clementino, a poche ore dall’infortunio, ha fatto sapere su Instagram come sta: “Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera – ha scritto a corredo di uno scatto che lo ritrae in piedi appoggiato alle stampelle -. Guagliù me la sono cavata con poco: Distorsione del ginocchio, stiramento del collaterale interno. Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo!”.

Nulla di grave, dunque, per il rapper di Avellino che non vede l’ora di tornare sul palco per la prossima tappa del tour, in programma il 23 giugno a Scampia. “Sei un ragazzone giovane e forte e tornerai presto alla tua musica! Auguri di pronta guarigione!”, ha commentato Sandra Milo, sempre pronta a esprimere sostegno agli amici vip.

“Se ti serve prenditi più tempo!! I concerti si rimandano, la salute no!” gli ha consigliato un fan sinceramente preoccupato per il suo beniamino, ma non manca chi ha fatto dell’ironia. Un esempio? L’ex pugile Clemente Russo – che di forma fisica se ne intende – ha “bacchettato” l’amico rimproverandolo per non essersi allenato a sufficienza: “Se fossi venuto ad allenarti e avessi rinforzato il quadricipite, tutto questo non sarebbe accaduto. Mannaggia a capa toia!!!”.