Claudio Baglioni torna in tv con uno show tutto suo: di cosa si tratta

Claudio Baglioni sta per tornare in televisione con un show tutto suo. Si chiama Uà, o meglio, Uomo di Varietà o, ancora, Uomo di Varie Età. Il cantautore ne è protagonista assoluto: ne è infatti non solo interprete, ma anche autore e ideatore. Ma quando andrà in onda e cosa dobbiamo aspettarci?

Claudio Baglioni, cosa aspettarci dal suo show

Dal nome tutto un programma. Lo show di Claudio Baglioni, infatti, si chiama Uà, che non sta solo per la tipica espressione di stupore e meraviglia del dialetto partenopeo, ma anche per ‘uomo di varie età’ e ‘uomo di varietà’. Si tratta di un lifeshow d’eccezione, con tantissimi contenuti tutti diversi tra loro.

Tante le arti che verranno portate sul palco non solo il canto e la musica, ma anche la recitazione, il teatro, la danza e il cinema. D’altronde, Claudio Baglioni non è l’unico grande nome a lavorare per Uà. La direzione artistica è infatti affidata all’apprezzatissimo Giuliano Peparini che, non si sono dubbi, riuscirà a fare un lavoro spettacolare.

Uà, quando andrà in onda il programma di Baglioni

Estimatore della televisione, che per l’artista ha lo stesso potere comunicativo della canzone, Claudio Baglioni ha accolto con grande entusiasmo l’invito di Mediaset a pensare e ideare uno show destinato alla prima serata:

Ho accolto l’invito di Mediaset a pensare per lo schermo uno show sulla mia vicenda umana e artistica che comprendesse molte forme di espressione e di spettacolo, tra concerto e performance, musical e happening, intrattenimento e fiction, racconto e varietà.

E per questo motivo a lui sono andati i ringraziamenti di Piersilvio Berlusconi, felice e grato di poter trasmettere Uà sulle reti Mediaset. Il programma, infatti, andrà in onda a dicembre per tre sabati consecutivi (precisamente il 4, l’11 e il 18) su Canale 5 in prima serata.

Al fianco di Claudio Baglioni, in questo show unico per il suo genere tanto da poter essere definito rivoluzionario, tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, provenienti da diversi ambiti. Insomma, Uà si preannuncia già imperdibile. L’artista, che ormai ha alle spalle delle solide esperienze di conduzione e di direzione artistica, riuscirà a stupire il pubblico di Canale 5 questo nuovo entusiasmante progetto?