Una brutta notizia ha scosso il mondo della televisione italiana e, in particolare, quello della Rai, nella giornata del 27 luglio 2025. Si è spenta, infatti, una delle professioniste più apprezzate della rete televisiva pubblica. Si tratta di Claudia Adamo, responsabile Meteo Rai, che ha lasciato i suoi cari e i tanti affezionati colleghi a soli 51 anni.

Claudia Adamo, si è spento il volto del meteo Rai

Il Direttore Generale della Rai, Roberto Sergio, ha comunicato la notizia della scomparsa di Claudia Adamo nella giornata del 27 luglio 2025: “Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità, è stata una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve”.

La meteorologa ha lasciato i suoi affetti e il suo pubblico a soli 51 anni, provocando un senso di profonda tristezza in tutti i suoi colleghi. La bellissima esperta di meteo era originaria di Roma, dove aveva studiato e conseguito la Laurea in Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Tor Vergata.

La scomparsa prematura di Claudia Adamo è stata salutata con grande commozione da diversi personaggi noti e protagonisti della rete televisiva italiana. Primo tra tutti Alberto Matano che ha voluto condividere un post pieno di dolore, dove ha ricordato le ore di lavoro fianco a fianco della professionista nello studio di La vita in diretta: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di La Vita in diretta è un giorno assai triste”.

L’amato conduttore televisivo ha voluto, quindi, sottolineare il carattere solare della meteorologa, adesso scomparsa, che sapeva, a suo dire, rendere allegra ogni giornata lavorativa, anche quelle più complicate.

