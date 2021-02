Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo su Instagram: “Accetto le critiche”

editato in: da

Dopo giorni, anzi settimane di annunci, spot e una scrosciante pioggia di critiche finalmente Nunzia De Girolamo ha debuttato in casa Rai con il suo talk show, Ciao Maschio. Anche durante la prima puntata, andata in onda sabato 13 febbraio in seconda serata, non sono mancati i commenti che nel bene e nel male hanno fatto da cornice a un doppio esordio. Quello del programma in sé, ma soprattutto quello di una De Girolamo nell’inedita veste di conduttrice.

La padrona di casa ha condiviso su Instagram un post, che la ritrae in un micro-video nel suo bel studio a tinte viola. Video a cui ha aggiunto, però, un messaggio per i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del talk. “Mi avete inondato di messaggi e commenti per la prima di Ciao Maschio“, scrive la De Girolamo. “Ero molto emozionata, ma voi siete stati davvero fantastici, il vostro affetto mi sorprende ogni giorno di più. Siete stati in tanti a seguirmi, per questo non posso che dirvi ancora grazie”.

La neo-conduttrice di casa Rai ci ha tenuto a ringraziare il pubblico che ha aspettato fino a tardi per gustarsi il suo esordio e che è stato coinvolto personalmente, partecipando in modo attivo sui social al programma con l’hashtag #ciaomaschio. Nunzia De Girolamo ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione: “Ho letto ed accetto, ovviamente, anche le critiche purché siano costruttive e non intrise di malafede. Ogni critica, sulla linea rossa del buonsenso, serve per migliorare e migliorarsi”. Infine ha lasciato un saluto, rimandando alla nuova puntata di Domenica In di cui è stata ospite al cospetto della padrona di casa “zia” Mara Venier.

Nunzia De Girolamo ha dimostrato classe e intelligenza, come del resto ci si aspetta da una donna che non ha mai temuto le sfide. Dapprima tanti anni in politica con impegno e dedizione, poi solo di recente un vero e proprio cambiamento che l’ha portata a muoversi sulle note di valzer e samba in Ballando con le Stelle. Ciao Maschio è una nuova prova, difficile sicuramente ma che ha buon margine di miglioramento. I primi tre uomini ospiti sono stati Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. Non ci resta che attendere chi “metterà a nudo” nella prossima puntata.