Domenica In: Nunzia De Girolamo, l’emozione per la figlia e i nuovi progetti in tv

La nuova puntata di Domenica In è stata costellata di grandissime sorprese: nel corso dell’appuntamento con lo show di Mara Venier, abbiamo avuto modo di assistere ad interviste molto interessanti, come quella che ha visto protagonista Nunzia De Girolamo. Pronta al suo esordio come conduttrice, si è raccontata a tutto tondo e non ha potuto trattenere l’emozione davanti a delle immagini speciali.

Dopo averci fatto sorridere con l’inaspettato duo formato da Giorgio Panariello e Marco Giallini, zia Mara ha deciso di regalarci un momento di grande commozione. In apertura della sua intervista a Nunzia, infatti, ha mandato in onda una clip dedicata alla piccola Gea, nata dall’amore della De Girolamo per suo marito Francesco Boccia. “Il dolore più grande, in questa pandemia, è stata la separazione da mia figlia” – ha ammesso l’ex politica, trattenendo a stento le lacrime – “Gea è il mio universo, è quella che mi consente di non cadere mai“.

Nunzia ha speso parole bellissime per la sua bambina: “Il suo sorriso mi rende la donna che sono. Oggi sono diversa, ero molto ambiziosa ed egoista, non volevo figli. Quando è nata ho capito che lei era una priorità, mi sono centrata rispetto alla vita”. Da quasi nove anni, questo splendido raggio di sole illumina la sua vita, ma la De Girolamo ha affrontato momenti davvero difficili, superati solamente grazie all’affetto della sua famiglia.

“Ho mascherato la verità con un sorriso per 7 lunghi anni, per non pesare su mio marito e su mia figlia. Però in realtà lentamente morivo dentro – ha raccontato Nunzia De Girolamo – Se una persona non ha la famiglia, gli affetti veri, la tentazione di aprire quella finestra della disperazione è forte. Prima di giudicare le persone, forse bisognerebbe riflettere un po’, perché si rovinano vite”. Oggi questa drammatica parentesi della sua vita si è conclusa, e finalmente può guardare avanti. E, a proposito dei suoi progetti futuri, ha rivelato qualche dettaglio su ciò che porterà presto in tv.

“Ballando con le Stelle è stato il passaggio alla nuova vita. Dopo ho avuto altre proposte, ma nulla che sentissi mio”, ha affermato. Ma da sabato 13 febbraio andrà in onda su Rai1 il suo nuovo talk show Ciao Maschio, un programma di genere che avrà come protagonisti tre uomini famosi ad ogni puntata (“Per tirare fuori il lato fragile, la loro parte femminile”, ha spiegato Nunzia, in un’intervista a La Repubblica). Nel corso del primo appuntamento, accoglierà in studio Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni.