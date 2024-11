Chris Pratt ancora papà, è nato il terzo figlio con Katherine Schwarzenegger

Fonte: Getty Images Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger

Un nuovo fiocco azzurro in casa Pratt – Schwarzenegger. L’attore ha annunciato la nascita del suo terzo bambino con Katherine con un post su Instagram. Un annuncio che conferma l’allargamento di una famiglia bellissima, nata dall’amore tra i due concretizzato con le nozze nel 2019.

Chris e Katherine genitori per la terza volta

Nuovo arrivo tra i baby delle coppie più amate di Hollywood. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno finalmente dato il benvenuto al loro terzo bambino. Un momento di grande felicità per la coppia, che ha scelto di annunciare al mondo l’arrivo del piccolo Ford Fitzgerald con un post condiviso su Instagram.

“Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. La mamma e il bambino stanno bene e i fratelli di Ford sono entusiasti del suo arrivo. Ci sentiamo così benedetti e grati. Con amore, Katherine e Chris” hanno scritto i due sotto il post che, oltre a svelare il nome del bambino, annuncia i fan anche la data di nascita: l’8 novembre 2024.

Tantissimi i messaggi di congratulazioni e di affetto verso la figlia di Arnold e l’attore di Guardiani della Galassia e Jurassic World: fan, amici e colleghi pronti a dimostrare tutta la felicità per un evento che, oltre a regalare grande gioia alla coppia, allarga la loro bellissima famiglia già composta da 2 bambini e un figlio avuto da Pratt durante il suo precedente matrimonio.

Una famiglia allargata di cui prendersi cura cercando di conciliare vita privata e professionale: Katherine è infatti una conduttrice e scrittrice, ma ha sempre raccontato di vivere la maternità concedendosi la possibilità di chiedere aiuto, senza pensare di dover fare tutto da sola.

In un’intervista aveva raccontato: “Penso che sia possibile essere aperti al fatto che non si deve fare tutto, che ci si può appoggiare alle persone, che si può chiedere aiuto agli altri. Credo che questa sia una grande lotta per le donne in generale, ma credo che, soprattutto se si devono bilanciare più ruoli, sia necessario dire ‘Oggi ho bisogno di aiuto’”.

L’amore tra Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger

L’arrivo del piccolo Ford Fitzgerald è la ciliegina sulla torta di una storia d’amore bellissima che Chris e Katherine portano avanti dal 2018. Una relazione nata dopo il divorzio tra l’attore e Anna Faris da cui è nato Jack, il primo figlio di Pratt.

Fonte: IPA

L’attore ha raccontato di aver incontrato la figlia di Schwarzenegger in chiesa, in un momento decisamente difficile della sua vita in cui sperava di trovare nella fede un mezzo di salvezza. Un obiettivo che, sicuramente, lo ha portato a trovare il suo grande amore che descrive come “ il pezzo mancante di un puzzle”.

I due hanno iniziato a frequentarsi e, un anno dopo, nel 2019, sono convolati a nozze pronti a gettare le basi per creare la loro famiglia. Ad agosto 2020 la coppia ha infatti dato il benvenuto a Lyla Maria, la loro prima bambina, per poi fare posto, due anni dopo, anche a Eloise Christina, nata a maggio 2022.