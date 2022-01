Chiara Ferragni ci ricorda che lo stile rock è tornato di moda ed è più glam che mai

Chiara Ferragni, l’abito in tulle trasparente è una favola

Sue sono tra le migliori ispirazioni di stile: è un modello da seguire, per le nuove generazioni, ma non solo. Perché Chiara Ferragni ci ha ricordato che lo stile rock è tornato di moda. E non è scontato, ma è più glam e chic che mai. Un tripudio di “Rivoluzione Romantica” a cui non abbiamo saputo opporre resistenza. Per il primo lunedì del 2022, la Ferragni ha optato per un outfit esplosivo: rock, chic, glam. Ma soprattutto all’ultimo grido (e con un messaggio molto coraggioso).

Chiara Ferragni, lo stile rock glam da copiare assolutamente

Come essere una stella rock? Seguendo lo stile della Ferragni: l’estetica del rock si basa su concetti precisi, che tuttavia possono essere anche meno schematici, soprattutto perché la moda è sempre stata influenzata da tanti fattori, dall’arte fino alla musica. Per la prima uscita ufficiale del 2022, Chiara ha optato per un ritorno graditissimo: lo stile rock, che ci ha sempre fatto sentire in grado di osare, abbattendo gli stereotipi.

Del resto, lo stile rock è libero di essere e di ispirare: pelliccia, felpa e un paio di leggins in pelle lucida – ad effetto vernice – accessori a completare l’outfit. L’aggiunta impeccabile? Gli anfibi con catene, naturalmente firmati Miu Miu. Un accostamento che di certo non è passato inosservato, e che ha conquistato i cuori delle fashioniste rock incallite.

La felpa Rivoluzione Romantica è l’invito ad amarsi

Poteva mancare un messaggio nascosto nel look della Ferragni? No, certo che no. Non ha mai scelto in modo casuale i suoi outfit, la nostra Chiara. Anzi, si è sempre premurata che fossero non solo adatti al contesto, ma anche un modo per “usare” la moda come tramite per lanciare degli inviti. In questo caso, la felpa Rivoluzione Romantica ha un compito speciale: comunicare a tutti di poter “amare chi ci pare”. Un inno alla libertà e all’uguaglianza che ci è particolarmente piaciuto, e che non si discosta molto dall’influenza rock, che ci ha insegnato a osare nel tempo. A essere coraggiosi, oltre ogni privazione.

La prima uscita dopo la quarantena

Non sono stati giorni facili per Chiara Ferragni e la sua famiglia: dapprima avevano scelto di interrompere le vacanze di Natale 2021, perché Vittoria e Leone avevano contratto un’influenza. Poi, la notizia di essere positivi al Covid, cui hanno reagito con enorme forza, senza scoraggiarsi. Infine, la Ferragni si è negativizzata e si è concessa un’uscita, la prima del 2022, optando per un outfit a dir poco indimenticabile.

Ci ha fatto venire voglia, lo ammettiamo, di rispolverare un po’ di vecchi capi di abbigliamento, ma non solo. Perché non è da tutte sfoggiare una felpa con un pellicciotto: ci vuole anche un po’ di quella voglia di stupire. Il look è stato poi coordinato con quello di Manuele Mameli, che è il suo glam artist: a lui dobbiamo infatti molte delle tendenze dell’ultimo periodo lanciate dalla Ferragni, occupandosi del suo make up e delle acconciature. Che dire, il rock non è morto, ma è più vivo e glam che mai: sì, ci piace.