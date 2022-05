Chiara Ferragni, perché festeggia il compleanno in Sicilia: il legame speciale

Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Un legame profondo e speciale è quello che unisce Chiara Ferragni alla Sicilia. Per il suo 35esimo compleanno, non avrebbe potuto scegliere un’altra meta, se non quella dove si è sposata, ma non solo. Perché c’è più di un motivo che lega la Ferragni alla terra siciliana. L’imprenditrice è pronta per un weekend di festeggiamenti, proprio a Palermo. Stando a quanto condiviso dai quotidiani locali, si trova proprio qui la location per il suo party.

Chiara Ferragni, perché festeggia 35 anni in Sicilia: il legame

Nata il 7 maggio 1987, Chiara Ferragni non ha scelto la Sicilia “per caso”. Abbiamo forse dimenticato la maestosità delle sue nozze, nella meravigliosa cornice barocca di Noto? Un evento a dir poco speciale, che ha mostrato una delle località più affascinanti del territorio, una perla rara. Ma come mai la Sicilia è nel suo cuore? Oltre alla bellezza, che non si discute, è una questione di origini.

La terra siciliana, infatti, ha un significato profondo per Chiara, dal momento in cui i suoi nonni sono nati proprio qui. La Ferragni ha sempre elogiato le bellezze del territorio, e non ha mai dimenticato le origini dei nonni e della mamma Marina Di Guardo, anche se poi sono emigrati in Lombardia per motivi lavorativi.

Cosa si sa del party di compleanno di Chiara Ferragni

Dobbiamo dirlo: sono poche le informazioni trapelate sulla festa di compleanno dell’influencer e imprenditrice. Dagli invitati al menu, di cui possiamo fare solo supposizioni, qualche accenno è stato condiviso proprio dai giornali locali. Quello che si prospetta è un weekend da sogno, con la famiglia e gli amici più stretti. Del resto, qualche invitato è già atterrato, come Veronica Ferraro, che è l’amica del cuore di Chiara. PalermoToday ha documentato l’arrivo in città della Ferraro, che si sarebbe fermata proprio Villa Igiea, un resort da sogno che propone una bellissima terrazza panoramica sul mare. Si sarebbe anche presa del tempo per visitare Palermo, passeggiando nel suo centro storico tra Piazza Pretoria e i Quattro Canti.

Nonostante il mistero che si è creato attorno alla location scelta per il party, ci ha pensato PalermoToday a fare chiarezza: in base alle informazioni trapelate, infatti, la Ferragni avrebbe scelto lo storico hotel Villa Igiea, una struttura architettonica in stile liberty che è perfetta come cartolina di un momento tanto importante.

Si sa ben poco sul menu, ma sicuramente sarà improntato sulla cucina italiana: la Ferragni ha sempre esaltato i nostri sapori, per farli conoscere nel resto del mondo. Attese in Sicilia anche le sorelle, Valentina (che di recente ha parlato dei suoi problemi di salute) e Francesca, che è alla sua prima gravidanza e ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Riccardo Nicoletti proprio nel giorno del suo compleanno.

Naturalmente, c’è grande attesa per l’arrivo dei Ferragnez in città: da poco, la coppia ha fatto il debutto al loro primo Met Gala, dove si sono mostrati in abiti quasi “coordinati”. Anche il party di compleanno sarà un evento memorabile, com’è nel loro stile: risate, gioia e leggerezza, ma non mancherà il glamour.