Chiara Ferragni ha presenziato a un evento internazionale nell'Isola di Maiorca. Per l'occasione professionale l'influencer ha indossato un abito lilla

Chiara Ferragni è, certamente, l’influencer italiana più conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. L’imprenditrice digitale, infatti, è molto famosa anche in Spagna, dove spesso viene invitata a eventi importanti, ma anche negli Stati Uniti, un paese in cui ha vissuto per diverso tempo ed è nato il figlio Leone.

Chiara Ferragni ha di recente presenziato a un evento dal sapore internazionale nell’isola di Maiorca e, per l’occasione, ha indossato un abito dal fascino etereo di colore lilla, che illuminava la sua bellezza, non perdendo punti in eleganza.

Chiara Ferragni, il look da Maiorca

Secondo le ultime indiscrezioni Chiara Ferragni starebbe vivendo nuovamente un periodo complicato. Negli ultimi anni, infatti, l’influencer ha dovuto affrontare diverse sfide davvero molto complicate visto che ha deciso di separarsi dal marito Fedez e anche le sue attività professionali hanno vissuto una battuta d’arresto a seguito dello scoppio del Caso Pandoro.

Ma quando tutto sembrava girare nuovamente per il meglio e Chiara Ferragni dichiarava di essere nuovamente felice accanto al suo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, sembra che l’idillio tra i due si sia spezzato e che l’imprenditrice digitale sarebbe piuttosto infuriata per quanto è accaduto.

Se anche così fosse, Chiara Ferragni non l’ha dato a vedere nel recente evento in cui è stata tra i protagonisti a Maiorca. Si trattava di un appuntamento mondano per festeggiare i sessant’anni dell’Hotel de Mar Gran Meliá, che si trova proprio nell’isola delle Baleari. Oltre a lei sono stati invitati anche Nieves Álvarez, María Pombo, Pepe Barroso e Juan Betancourt, ma l’imprenditrice digitale ha sbaragliato tutti con un look che le donava molto.

Chiara Ferragni ha indossato, infatti, un abito corto di colore lilla, ricoperto da una mantellina in chiffon dello stesso colore, che esaltava tutto l’insieme. Il vestito, infatti, era di per sé molto semplice e dal taglio dritto con incrocio all’americana nella scollatura. Ma l’allure eterea all’outfit era data dallo strato di chiffon lilla che lo foderava completamente e s’allungava anche sulle sue braccia, aprendosi in due maniche ampie che scendevano fino ai suoi piedi.

Chiara Ferragni ha completato il suo look con degli accessori color argento. L’imprenditrice digitale, infatti, ha indossato un paio d’orecchini dritti in questo materiale e dei sandali con il tacco in tinta.

Chiara Ferragni, i giorni in Spagna

Chiara Ferragni ha condiviso diversi scatti dal suo ultimo soggiorno spagnolo nell’Isola di Maiorca per motivi lavorativi. Nella gallery digitale, oltre all’abito lilla, si può osservare un altro outfit utilizzato dall’influencer durante la sua permanenza all’estero. Si tratta di un completo perfetto per essere sempre impeccabile anche in vacanza.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha indossato un pantalone di lino beije dal taglio dritto e una semplice ed elegante camicetta a righe bianche e celesti. Per completare il suo look, l’influencer ha scelto una cintura marrone, un paio d’occhiali scuri e dei mocassini chiari.

Nei diversi scatti si vede Chiara Ferragni mentre legge un libro sulla sdraio o è impegnata in una gita in barca. Ma l’imprenditrice digitale si è anche concessa un pranzo vista mare.