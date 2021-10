Chi è Samuel Peron, maestro di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Samuel Peron è uno dei ballerini più conosciuti di Ballando con le stelle, il popolare talent dance show in cui insegna da molti anni. Quest’anno sarà il maestro di danza dell’esplosiva Sabrina Salerno.

Chi è Samuel Peron

Samuel Peron nasce a Marostica, in provincia di Vicenza, il 21 aprile del 1982, sotto il segno del Toro. Samuel è un bambino prodigio; a soli 4 anni comincia a esprimere la sua predisposizione naturale per la danza.

Da adolescente inizia a provare diversi stili di ballo, dal liscio al funky, dal latino americano alla danza moderna.

La passione per la danza non gli impedisce di proseguire la sua carriera scolastica; Peron si diploma come designer e, successivamente, segue la facoltà di Scienze Motorie all’Università di Padova. Consegue, però, la laurea presso l’Università Telematica San Raffaele.

Dopo la laurea, Samuel si dedica esclusivamente al suo sogno di diventare una stella della danza.

Fidanzata

Il ballerino è fidanzato ufficialmente con l’attrice Tania Bambaci, la quale ha partecipato a Miss Italia nel 2010 , guadagnandosi il titolo di Miss Sicilia. Nonostante qualche crisi passeggera, la coppia sembra essere molto unita ed affiatata, anche se preferisce mantenere il totale riserbo sulla relazione.

Età, altezza e peso

Il ballerino ha 39 anni, è alto 1,87 e pesa 75 kg.

Cosa ha fatto prima di Ballando

Samuel ha cominciato la sua carriera televisiva già nel 1991, partecipando a Sabato al Circo, condotto da Cristina D’Avena. L’anno seguente partecipa a Bravo Bravissimo, talent per i più piccoli condotto da Mike Bongiorno.

Negli anni 2000 conquista il terzo posto al Campionato Italiano Amatori di latino americano.

Il ballerino ha fondato la famosa scuola di danza Samuel Peron Academy e ha lanciato una proprio brand di abbigliamento dal nome Brancus.

Quante edizioni di Ballando ha fatto

Samuel Peron è uno dei volti più amati di Ballando con le stelle; ha preso parte a ben 13 edizioni del programma, dal 2005 in poi, vincendo in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone nel 2017. Quest’anno affiancherà la showgirl Sabrina Salerno.

Profili Instagram e Facebook

Peron ha un proprio account Instagram ufficiale con 116 mila followers (@samuelperon) e un profilo Facebook con il suo vero nome. Samuel ama postare foto con la sua cagnolina Brandy a cui è molto affezionato.