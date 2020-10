Ballando, Peron torna in pista e batte Rosalinda. Elisa e Raimondo rinunciano alla gara

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Puntata estremamente avvincente, piena di sorprese e colpi di scena per Ballando con le Stelle. Dopo una settimana difficile, all’insegna degli imprevisti, Milly Carlucci è tornata in onda con un nuovo appuntamento del suo amato show. E, anche questa volta, emozione e divertimento l’hanno fatta da padrone.

La Carlucci ha finalmente potuto dare il bentornato a Samuel Peron. Il ballerino, vera e propria colonna del programma, non ha potuto partecipare fin dall’inizio a questa edizione dello show per aver contratto il Coronavirus. L’occasione per il suo ritorno è stata fornita dall’ennesimo problema da dover risolvere per Milly.

L’insegnante di ballo Marco De Angelis, che fa coppia con Vittoria Schisano, infatti, è stato colpito da una brutta intossicazione alimentare che gli ha reso impossibile prendere parte alla puntata. È, così, potuto scendere in pista Peron, che ha affiancato la concorrente proprio nella sfida con Rosalinda Celentano, che, in principio, sarebbe dovuta essere la sua partner.

Il fatto di ritrovarmi qui – ha affermato Peron – fa strano, anche perché la sfida nella quale mi trovo coinvolto è con un vip con cui dovevo iniziare Ballando con le Stelle e poi, per il Covid, la coppia è saltata. […] Adesso invece di ballare con Rosalinda io vado in sfida con Rosalinda: è una situazione che è un po’ paradossale, è particolare.

Un ritorno segnato immediatamente da un successo: a vincere la sfida per lo spareggio, infatti, proprio Samuel Peron e Vittoria Schisano. Marco De Angelis, grazie al suo collega, potrà tornare a ballare nel programma non appena si sarà ripreso.

Grandi sorrisi anche per la piccola gaffe della Carlucci che, concentrata sulla conduzione, stava per dimenticare di dare il via alla prova speciale di Halloween. A darle man forte, però, c’è la sua giuria, formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, che, sorpresi e divertiti, hanno affermato: “È la prima volta che Milly sbaglia!”.

Ancora difficoltà per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Superata l’operazione del ballerino, i due hanno dovuto affrontare un infortunio della showgirl. Pur non essendosi mai arresi, hanno deciso di rinunciare alla sfida speciale per poter concentrare le energie su una sola delle due esibizioni previste.

Ho convinto Elisa – ha dichiarato Todaro – sul fatto che essendo una prova speciale dove c’è un unico vincitore, visto le nostre condizioni, abbiamo lo 0.01% di possibilità di vincere. Preferisco non rischiare e non forzare e, se è possibile, evitare di fare questa manche.

Una decisione difficile da prendere per la Isoardi, ma necessaria. La giuria, pur apprezzando e rispettando la scelta di Elisa e Raimondo, ha però ritenuto opportuno dare loro una penalizzazione per correttezza verso gli altri concorrenti. Nonostante la voglia di ballare, i due hanno poi dovuto rinunciare anche alla seconda prova annunciando il loro ritiro. Lasciano, così, la gara sperando di poter tornare prima dell’ultima puntata tramite il meccanismo del ripescaggio.

Non sono mancati, infine, i battibecchi. Forte scontro tra Carolyn Smith e Costantino Della Gherardesca che, con la sua pungente ironia, ha infastidito la giurata. Un malinteso che, probabilmente, verrà chiarito in futuro non troppo lontano.

La finale di Ballando con le Stelle è, ormai, quasi alle porte. I concorrenti sono sempre più concentrati e desiderosi di conquistare il primo posto: chi di loro riuscirà a vincere questa edizione del programma di Milly Carlucci?