Ballando, Samuel Peron torna in pista con Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è tutt’altro che noiosa: ricca di sorprendenti colpi di scena, ci ha già regalato emozioni grandissime. E presto avremo modo di rivedere in pista un ballerino che, per cause di forza maggiore, finora non ha potuto prendere parte allo show. Samuel Peron è ora pronto a tornare in tv, e lo farà in modo davvero eccezionale.

La notizia è arrivata nelle scorse ore, durante la consueta puntata di Storie Italiane. Il ballerino è intervenuto in diretta per annunciare quello che tutti stavamo aspettando: “Sono felicissimo, il secondo tampone è negativo e ho avuto la certificazione da parte dell’ASL per poter uscire”. Le parole di Samuel Peron hanno elettrizzato gli spettatori, ma il dubbio sul suo ritorno a Ballando con le Stelle non sembrava ancora sciolto. Solo qualche giorno fa, infatti, aveva rivelato che la scelta sarebbe spettata a Rosalinda Celentano.

La concorrente, che avrebbe dovuto gareggiare proprio con Peron, ha invece affrontato il suo percorso a Ballando accanto a Tinna Hoffman. “Mi faccio da parte, è giusto così” – aveva spiegato il maestro di ballo in quell’occasione. Per questo motivo, il pubblico temeva che il suo ritorno sugli schermi fosse ancora lontano. E invece, le belle sorprese erano dietro l’angolo: sempre nel corso della puntata di Storie Italiane, subito dopo l’annuncio di Samuel, è intervenuta in collegamento telefonico Milly Carlucci.

“Sono felicissima che Samuel stia bene e torni da noi, ma è una notizia a due facce. Sono molto preoccupata di dover ballare con lui perché è un ballerino un po’ strapazzone… Samuel ti prego, non mi spezzare, ti prego… Ho bisogno delle mie gambe e della mia schiena” – ha spiegato la conduttrice. Ebbene sì, Milly Carlucci sarà ballerina per una notte e si esibirà assieme Peron. Dovremo aspettare ancora un po’, perché sabato 10 ottobre sarà il turno di Sinisa Mihajlovic che ballerà assieme alla moglie Arianna.

Milly e Samuel saranno di scena invece sabato 17 ottobre, una serata che si preannuncia già sorprendente. D’altronde, questa edizione ha già tutte le carte in regola per diventare una delle più spumeggianti e ‘movimentate’ di sempre. Oltre all’assenza di Samuel Peron, nelle scorse settimane la vicenda di Raimondo Todaro ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il ballerino, operato d’urgenza per appendicite, è tornato in pista solo qualche giorno fa accanto ad Elisa Isoardi. E Alessandra Mussolini ha subito un piccolo infortunio durante gli allenamenti. Cos’altro potrà ancora sorprenderci?