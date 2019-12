Charlize Theron, la “singletudine” la fa bella

editato in: da

Charlize Theron, la trasformista: 44 anni e mille cambi di look

Charlize Theron, passano gli anni, ma bellezza e fascino aumentano. L’attrice sudafricana, classe 1975, ha lasciato tutti senza fiato alla premiere del suo ultimo film, Bombshell, dove è arrivata insieme alle altre protagoniste del film, Nicole Kidman e Margot Robbie. Tre bellezze straordinarie, ma è stata Charlize a brillare più di tutte.

Complice un mini abito con scollo centrale vertiginoso, un nuovo taglio cortissimo e ossigenato che mette ancor più in risalto il suo meraviglioso viso. E forse, ironizzano i fan sui social, il fatto che da qualche anno Charlize si gode appieno la sua “singletudine”.

Dopo la fine della relazione con Sean Penn, nel 2015, l’attrice non ha più avuto fidanzati ufficiali. Solo qualche flirt presunto. Le sue attenzioni sono tutte per i suoi due figli adottivi, August e Jackson, e per il lavoro. E nel suo caso (soprattutto vista vicina a Nicole Kidman, di “soli” 8 anni più grande), verrebbe quasi da dire che la singletudine logora.. chi non ce l’ha!