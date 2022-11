La figlia di Totti è stanca: la risposta di Chanel alle critiche più dure

Chanel Totti, tra famiglia, amiche e primi amori (come Alfio)

Chanel Totti è molto attiva sui social e, come molte ragazze della sua età, ha un profilo TikTok che aggiorna costantemente. Di recente la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha pubblicato l’ennesimo filmato in cui doppia sulla base di un audio virale. Si tratta stavolta di uno sfogo di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello VIP. La giovane ha usato quel particolare momento del reality Mediaset per lanciare un messaggio ben chiaro a tutti quelli che sono soliti criticarla.

Chanel Totti rifatta: la sua risposta

Nata il 13 maggio 2007, Chanel Totti ha appena 15 anni. Nonostante sia appena un’adolescente, si ritrova a fare i conti con quella che è la ferocia del web. Non mancano infatti utenti che le muovono accuse pesanti, sostenendo abbia già fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Parole prive di fondamento, alle quali già in passato Chanel Totti ha riservato dure e nette risposte. Lo ha fatto anche stavolta, accettando l’aiuto di Elenoire Ferruzzi. L’audio fa riferimento a un duro sfogo della “vippona”, scagliatasi contro chi, fiera o fiero d’essere totalmente “al naturale”, l’attacca perché avrebbe abusato dei ritocchini dal chirurgo plastico, a loro dire. Il messaggio della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non potrebbe essere più chiaro, dunque.

Christian Totti presenta la fidanzata

Da tempo l’attenzione dei giornali ha travolto anche i figli di una delle coppie più chiacchierate d’Italia: Ilary Blasi e Francesco Totti. Se di Chanel abbiamo già parlato, non manca qualche news gossip legata al fratello Christian.

Il giovane “Pupone” è innamorato di Melissa Monti, con la quale ha da poco festeggiato l’anniversario. Il primogenito di casa Totti-Blasi ha 17 anni, compiuti a inizio novembre. Baci, selfie e momenti di vita quotidiani condivisi sui social, come una coppia qualunque. Loro però sono nel mirino dei fan e dei paparazzi.

Conosciamo un po’ meglio Melissa Monti, 17enne come Christian. Sogna di diventare un’attrice affermata e la sua carriera ha già avuto inizio. Da piccoli ruoli in alcuni spot pubblicitari al cinema d’autore con La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Spazio per lei anche in televisione, con fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in viaggio

Mentre in Italia si continua a parlare del divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti si rilassa al fianco di Noemi Bocchi a Dubai. Primo viaggio ufficiale per la coppia, che da un po’ ha smesso di nascondersi. Una relazione vissuta finalmente alla luce del giorno, con video e foto sul web a sottolineare la complicità tra i due.

Dopo aver preso parte al Globe Soccer Awards, avventura tra le dune a bordo di potenti quad. Un’esperienza da turisti qualunque, lontani dagli sguardi indiscreti dei paparazzi. Grandi sorrisi per le foto in posa, che potrebbero ripetersi nel caso in cui i legali dell’ex coppia più amata d’Italia dovessero accordarsi per una separazione consensuale.

Per il momento la via pare quella giudiziale, considerando come l’istanza sia stata presentata. Non è però detta l’ultima parola e Alessandro Simeone, per Ilary, e Antonio Conte, per Francesco, sono al lavoro per un’insperata mediazione su borse, Rolex e non solo.