Celine Dion torna sul palco dopo la malattia, il look prima del concerto della rinascita

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Celine Dion

Celine Dion torna sotto i riflettori e, come sempre, basta una sua apparizione per attirare immediatamente l’attenzione. A 58 anni, la diva canadese conserva intatto quel magnetismo che l’ha resa una delle artiste più riconoscibili e amate dello spettacolo internazionale. Elegante, carismatica e capace di catalizzare gli sguardi anche semplicemente uscendo da un hotel, Celine dimostra ancora una volta di non aver bisogno di un grande evento per diventare protagonista.

La cantante è stata infatti avvistata il 31 agosto 2026 a Parigi, all’esterno del prestigioso Royal Monceau Hotel, uno degli indirizzi più esclusivi della capitale francese e la sua apparizione ha subito fatto il giro del mondo.

Celine Dion torna a Parigi e al suo amore per la moda

Celine Dion è tornata e a Parigi è praticamente impossibile non accorgersene: in attesa di ritrovare ufficialmente il suo pubblico, la cantante canadese sta regalando una serie di apparizioni che sembrano uscite direttamente da un servizio di moda. Look griffatissimi, occhiali da sole da vera diva, fan in delirio fuori dall’hotel e quella sicurezza che negli ultimi anni era inevitabilmente passata in secondo piano: Celine sembra avere tutta l’intenzione di riprendersi la scena e non soltanto quella musicale.

Il 31 agosto la star è stata fotografata mentre usciva dal lussuoso Le Royal Monceau di Parigi e, inutile dirlo, il suo outfit non è passato inosservato: per l’occasione ha scelto un completo Tom Ford, sfoggiando una giacca di pelle squadrata effetto coccodrillo abbinata a bermuda coordinati e stivali di pelle al ginocchio.

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Un look decisamente grintoso per la cantante, accolta all’esterno dell’hotel da una folla di ammiratori.

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Qualche giorno prima aveva fatto ancora meglio, scegliendo una sofisticata creazione Alaïa composta da un trench dalle linee morbide e scenografiche, impreziosito da pieghe e drappeggi, portato con stivali cut-out e immancabili occhiali da sole oversize. Insomma la sensazione è che Celine stia già facendo le prove da diva prima ancora di salire sul palco.

E naturalmente i fan si stanno chiedendo se questa improvvisa sfilata di alta moda per le strade di Parigi possa anticipare qualcosa dei costumi scelti per il suo grande ritorno live. Dietro il guardaroba della cantante potrebbe infatti esserci ancora una volta la storica stylist Annie Horth, anche se nel curriculum fashion di Celine compare anche una collaborazione con Law Roach, lo stylist che ha contribuito a trasformare Zendaya in una delle regine assolute del red carpet.

Celine Dion, dopo il dolore per la malattia arriva la rinascita

E se il rapporto tra Celine Dion e la moda è diventato negli anni sempre più stretto, dietro la sua incredibile voce e i suoi abiti ricercati, la cantante combatte da tempo una battaglia molto difficile.

Celine Dion è affetta infatti dalla sindrome della persona rigida, conosciuta anche come SPS (stiff-person syndrome), una rara patologia neurologica autoimmune che colpisce circa una persona su un milione e può causare rigidità muscolare e dolorosi spasmi. La malattia l’ha costretta negli ultimi anni a fermarsi, cancellando concerti e mettendo inevitabilmente in discussione il suo futuro sul palco.

Ma per recuperare la forma necessaria alle esibizioni, la star si starebbe sottoponendo a un’intensa preparazione fisica, tra pilates e lezioni di danza classica più volte alla settimana. E anche sua sorella Claudette Dion ha raccontato quanto Celine si stia impegnando per stare meglio e tornare dal suo pubblico.

A 58 anni, dopo aver affrontato la perdita del marito René Angélil, morto nel 2016, e successivamente la malattia, Celine sembra attraversare un nuovo capitolo della sua vita: René era sicuramente per lei molto più di un marito, era manager, compagno e presenza fondamentale fin dagli inizi della sua carriera tanto che insieme avevano costruito una famiglia con tre figli e un impero musicale.

Dopo la sua scomparsa anche lo stile della cantante è cambiato radicalmente e, forse per esorcizzare il dolore, Celine ha cominciato a osare mixando abiti couture, silhouette sorprendenti, colori, accessori eccentrici e look capaci di renderla una delle celebrity più fotografate alle sfilate parigine.

E oggi quella passione sembra essere tornata più forte che mai tanto che, mentre cresce l’attesa per rivederla esibirsi, la cantante ha già trovato il modo di far parlare di sé, con tanta voglia di stupire e, soprattutto, di tornare a sentirsi una vera diva.