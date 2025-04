Cecilia Capriotti presto sposa, i dettagli delle nozze da sogno

Fonte: IPA Cecilia Capriotti

Fiori d’arancio per Cecilia Capriotti: dopo 11 anni al fianco del compagno Gianluca Mobilia, l’ex gieffina convolerà presto a nozze. La data del matrimonio è già fissata: i due pronunceranno il fatidico sì il 5 luglio a Panarea. Un luogo che per la coppia ha un gran significato, visto che il loro primo incontro è avvenuto proprio sull’isola siciliana.

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposano: i dettagli

Un sogno che si realizza, dopo più di 11 anni insieme: Cecilia Capriotti e il compagno Gianluca Mobilia si sposeranno il prossimo 5 luglio a Panarea. Un luogo speciale per entrambi, che proprio sull’isola siciliana si sono incontrati per la prima volta.

Lo ha raccontato la coppia al settimanale Chi, in un’intervista dove i due hanno svelato i dettagli delle nozze: “Inizialmente avevamo pensato a qualcosa per pochi intimi, ma poi volevamo condividere questo momento con gli amici e, siccome vengono tutti, ecco, saremo davvero in tanti”, ha raccontato l’attrice.

E ha aggiunto: “Avremo bellissime fedi di Damiani e io indosserò un abito di Elisabetta Polignano che sarà un sogno di alta moda”. Ormai è tutto pronto per il loro matrimonio da sogno, tanto desiderato e arrivato dopo ben 11 anni di relazione e la nascita di Maria Isabelle nel 2016.

Fondamentale è stata proprio la piccola, che ha convinto papà Gianluca che era il momento giusto per sposare mamma Cecilia. La proposta di nozze è arrivata a sorpresa la scorsa estate, come ha rivelato lo stesso imprenditore: “Il 4 luglio le ho chiesto di sposarmi alle nozze di un amico, davanti a tutti, senza averlo pensato più di tanto. Ho chiesto se potevo allo sposo e lui: ‘Così a crudo?’ E ha messo: Figli delle stelle…”.

“Ormai ero un po’ disincantata perché il matrimonio è stato sempre il mio sogno, non sono mai stata sposata, lui neanche. Mia mamma, la mia famiglia è molto religiosa. Poi andavo a tutti i matrimoni, ero sempre felice per gli sposi mentre per me rosicavo“, ha raccontato Cecilia.

Il primo incontro e il ruolo della figlia Maria

Tra Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia è stato un colpo di fulmine. L’incontro è avvenuto a Panarea, dove l’attrice si trovava in vacanza, su invito di un’amica desiderosa di presentarle l’uomo giusto per lei. “Ero partita con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single”, ha raccontato la showgirl.

E poi, dopo un tour in barca, ha visto per la prima volta quello che sarebbe diventato il suo compagno, Gianluca Mobilia. “Quando scendo dalla barca con mia mamma e mia sorella e vedo lui al bar del porto e senza sapere chi fosse, mica me lo ricordavo, ho pensato: ‘Questo sì che mi fa impazzire’”, ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi. “E mia mamma, vedendo lui ha detto: ‘Questo è proprio il principe azzurro’. E io, rivolgendomi a Manola, mia sorella: ‘È mio!’. Perché anche lei era single”. Il primo appuntamento davanti a uno spettacolo della natura: “Dopo la cena, mi ha invitato da lui, io e lui soli, sulla sua terrazza, a vedere l’eruzione del vulcano” ha aggiunto Capriotti.

Dal primo appuntamento alla convivenza è passato poco tempo. Gianluca Mobilia ricorda che nonostante avesse già 39 anni quando ha incontrato Cecilia Capriotti fino ad allora non aveva mai convissuto: “Lei stava a Roma, io a Milano, alla fine le ho detto: ‘Vieni a casa mia e proviamo a stare insieme’, ci eravamo conosciuti ad agosto, a ottobre eravamo sotto lo stesso tetto”.