Il Diavolo veste Prada 2, Cecilia Capriotti comparsa di lusso

Ore e ore di casting per apparire ne Il Diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel dell’iconico film con Meryl Streep e Anne Hathaway. È successo a Milano dove, qualche settimana fa, si sono presentati in migliaia per ottenere un ruolo da comparsa nella pellicola. Tra i tanti anche un volto noto della tv italiana: Cecilia Capriotti.

Cecilia Capriotti ne Il Diavolo veste Prada 2

A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: Cecilia Capriotti si sarebbe sottoposta a ore di fila per i casting milanesi del sequel de Il Diavolo veste Prada. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi sarebbe riuscita a superare il provino.

E questo avrebbe spinto la Capriotti a “investire diverse migliaia di euro per assumere una stylist personale e acquistare abiti griffati da indossare sul set”. A quanto pare “soldi spesi senza avere nemmeno la certezza che le scene in cui appare accanto a Meryl Streep saranno montate nella versione finale della pellicola”.

Capita spesso, infatti, che alcune scene vengano eliminate in un film o in una serie tv. E questo potrebbe succedere anche a Cecilia, che per il momento mantiene il massimo riserbo sulla faccenda. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. Probabilmente dovuto ad un contratto stipulato con la produzione.

Sembra che alle duemila comparse ingaggiate per Il Diavolo veste Prada 2 sia stato chiesto un look eccentrico e fuori dal comune. Ma al tempo stesso glamour e divisivo. Indicazioni che la Capriotti avrebbe, ovviamente, preso alla lettera.

Le misure di sicurezza sono state eccezionalmente severe, con metal detector e l’obbligo di confisca dei telefoni cellulari all’ingresso, specialmente per le scene girate in luoghi come la Pinacoteca di Brera.

Tra l’altro per la Capriotti non sarebbe neppure la prima volta in una produzione hollywoodiana: qualche tempo fa è apparsa anche in To Rome With Love, il film di Woody Allen girato a Roma.

Quando esce Il Diavolo veste Prada 2 e trama

Il Diavolo veste Prada 2 dovrebbe uscire a maggio 2026 in tutto il mondo. La trama è ancora top secret ma secondo indiscrezioni che arrivano oltreoceano sarà incentrata su Miranda Priestly che affronta la crisi dell’editoria tradizionale.

Si scontrerà con Emily, ora una dirigente di successo, che gestisce un ingente budget pubblicitario e potrebbe dettare legge nei confronti della sua ex datrice di lavoro. Andy Sachs si ritroverà al centro di questo scontro professionale e personale, che segnerà anche il suo ritorno nel mondo della moda.

Tutto il cast del primo film sarà presente ad eccezione di Adrien Garnier, che ha prestato il volto a Nate, il controverso fidanzato di Andy. Non è stato chiarito il motivo di questa assenza anche se l’attore ha da qualche anno abbandonato le scene per dedicarsi all’attivismo.

Tra le new entry del cast figurano Lucy Liu, Justin Theroux, l’ex marito di Jennifer Aniston, e Simone Ashley (nota ai più per il ruolo di Kate Sharma nella serie tv Bridgerton). Dovrebbe esserci anche Lady Gaga in un cameo che però non è stato ancora ufficializzato: la popstar avrebbe approfittato della tappa a Milano del suo tour per un breve ciak.

