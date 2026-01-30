Catherine O'Hara si è spenta a 71 anni: l'iconica attrice, leggenda di Hollywood, ci ha lasciati venerdì 30 gennaio 2026

Getty Images Catherine O'Hara

All’età di 71 anni ci ha lasciato una leggenda di Hollywood: è morta Catherine O’Hara. Suoi alcuni dei ruoli più iconici del grande schermo, da Beetlejuice – Sfida all’ultimo sangue a Mamma, ho perso l’aereo. Si è spenta venerdì 30 gennaio: la notizia è stata condivisa da TMZ, confermata da due fonti: al momento, non sono stati condivisi maggiori dettagli sulle cause della morte.

Catherine O’Hara è morta a 71 anni

L’ultima apparizione pubblica quattro mesi fa sul red carpet degli Emmy, a settembre 2025, poi la triste notizia: Catherine O’Hara è stata tra le attrici più importanti della sua generazione, ed è difficile in questo momento non ricordarla nel ruolo che l’ha consacrata come “madre sbadata” agli occhi del mondo intero, quello della mamma di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo. Leggenda della commedia, a confermare la scomparsa è stato anche il manager dell’attrice a People.

Notizia in aggiornamento…

Nata a Toronto nel 1954, penultima di sette figli, la CAA ha confermato la sua scomparsa venerdì: “Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa di Catherine O’Hara”. Stando a Page Six, il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles avrebbero risposto a una chiamata a casa sua alle 4:48, ora locale, prima del trasporto in ospedale in “gravi condizioni”. Sposata da 33 anni con Bo Welch, Catherine O’Hara lascia due figli: Matthew, di 31 anni, e Luke, di 29.

L’ultima apparizione agli Emmy

Il mondo del cinema è in lutto: si dice così in questi casi, quando ad andarsene è un gigante dello schermo. E Catherine O’Hara, icona di Schitt’s Creek e Mamma, ho perso l’aereo, è stata un’attrice in grado di bucare lo schermo, vera e propria leggenda della commedia, che ha dato un contributo enorme all’industria cinematografica. La sua ultima apparizione importante in pubblico risale al mese di settembre 2025, sul red carpet degli Emmy, al fianco del marito Bo Welch.

Tra il 1988 (anno in cui ha interpretato Delia Deetz nel film di Tim Burton, Beetlejuice) e il 1992, con i film di Home alone (Mamma, ho perso l’aereo), è diventata tra le attrici più amate al mondo. E pensare che agli inizi, aveva confessato negli ultimi anni, la timidezza l’aveva spesso tradita, ma il suo punto fermo nelle improvvisazioni è sempre stato quello di “fingere di essere un po’ folle”. Quella vena di follia e di estro l’aveva accompagnata in numerosi ruoli al cinema. Credeva profondamente nel sarcasmo: sul set di Beetlejuice aveva conosciuto proprio il marito. Le nozze nel 1992, con un solo segreto come coppia: un modo di comunicare tutto loro, grazie al sarcasmo.