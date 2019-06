Chi è Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura

editato in: da

Simona Ventura ha due figli naturali, nati dal tempestoso matrimonio con Stefano Bettarini, ma anche una figlia adottiva, Caterina, con la quale è riuscita a instaurare un legame strettissimo e affettuoso. Uno di quelli che segna in maniera indelebile la vita delle persone ridefinendo le loro priorità.

Nel 2006 Simona Ventura era già madre di due figli e credeva di avere una vita assolutamente piena, da dividere freneticamente tra gli impegni lavorativi e la cura per la famiglia. In quel frenetico momento della sua vita Simona incontrò Caterina, che all’epoca aveva soltanto poche settimane: la bambina era figlia di una parente di Simona che per diversi motivi non poteva occuparsi di lei.

Come ha dichiarato in diverse occasioni, Simona decise nel giro di un attimo di prendersi cura di Caterina, nonostante gli impegni, nonostante il clima familiare poco sereno (Simona e Stefano Bettarini si sarebbero poi separati nel 2008) e nonostante le difficoltà del percorso di affido, che Simona iniziò immediatamente.

La bambina fu inizialmente affidata alla Ventura per un periodo di due anni: allo scadere del termine l’affido fu rinnovato per altri due, ma Simona nutriva già il desiderio di volersi occupare di Caterina per il resto della sua vita. Per questo motivo chiese e ottenne che l’affido si trasformasse prima in un affido sine die, cioè senza termine, e successivamente in una vera e propria adozione, concretizzatasi nel 2014.

Come la conduttrice ha spiegato, è stato difficile far comprendere alla madre biologica della bambina di non aver alcuna intenzione di sostituirsi a lei o di incrinare il rapporto tra Caterina e la sua vera mamma. La principale finalità di Simona era quella di tutelare Caterina dal punto di vista legale, attribuendole il proprio cognome.

Nel corso degli anni Caterina è diventata a tutti gli effetti la sorella minore di Niccolò e Giacomo, i due bellissimi figli nati dal matrimonio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. La presentatrice ha affermato che i suoi due ragazzi sono delicati e protettivi nei confronti della “principessa della casa” e che questo le riempie il cuore di gioia.

Caterina ha compiuto 13 anni il 31 Maggio: per festeggiare questo momento così importante nella vita della sua bambina Simona ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto d’autore in cui lei e Caterina appaiono abbracciate e sorridenti. Questa è la didascalia con cui Super Simo ha accompagnato la foto: