Caterina Balivo torna in tv con Vieni Da Me e recita ne I Diavoli con il marito

Caterina Balivo in versione casalinga su Instagram

Caterina Balivo torna in tv con Vieni da Me e recita ne I Diavoli insieme al marito Guido Maria Brera. Il prossimo 4 maggio la conduttrice sarà in onda su Rai Uno con la sua trasmissione cult, un grande ritorno molto atteso dal pubblico che da diverse settimane chiedeva a gran voce di rivedere la Balivo sul piccolo schermo.

L’annuncio del grande ritorno di Vieni da Me è stato fatto su Instagram dalla conduttrice che ha postato un messaggio d’augurio de La Vita In Diretta, show condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano che in queste settimane ha coperto il vuoto lasciato dalla trasmissione. Durante una diretta sul suo profilo, Caterina ha svelato di avere molti dubbi sul ritorno in tv. “Devo dire la verità l’umore non è al massimo – ha confessato – e spero giorno dopo giorno in diretta di recuperare. Non vorrei sentirmi fuori luogo”.

“Torniamo lunedì – ha aggiunto, rivolgendosi ai follower -, ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico. Inizialmente ci saranno sorrisi forzati”. Nel frattempo continua il grande successo de I Diavoli, la fiction tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, finanziere e marito della conduttrice.

Lo show in onda su Sky con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, ha ottenuto un successo di ascolti e critica. Su Instagram, Caterina ha svelato un piccolo segreto della serie, raccontando di aver fatto un cameo insieme al marito. In una scena de I Diavoli infatti la coppia appare mentre cammina su un marciapiede e non è escluso che la Balivo tornerà a recitare nello show, magari con un ruolo più consistente.

La sera dell’esordio de I Diavoli, Caterina aveva sorpreso il marito dedicandogli un post su Instagram. “Quanta fatica, sacrifici, arrabbiature, capricci, gelosie, cambiamenti e tanta passione e dedizione ci sono in un progetto così ambizioso che stasera diventa una realtà internazionale – aveva scritto – . Stasera, su Sky Atlantic, arriva DEVILS. Ricordo quando la Lux Vide si innamorò del tuo romanzo “I Diavoli” e anche le lunghissime riunioni con gli sceneggiatori, viaggi in giornata Milano/Roma, Milano/Londra e ancora i mille provini per trovare quel Massimo Ruggero patriottico e gentile, misterioso e determinato interpretato dal fuoriclasse che è Ale. I’m proud of you my love”.