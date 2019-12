Caterina Balivo, Nathaly Caldonazzo si sfoga a Vieni da Me. E risponde alle polemiche su Troisi

editato in: da

La fine della relazione di Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti, avvenuta a Temptation Island Vip sotto gli occhi di Alessia Marcuzzi, aveva colpito tutti. In particolare era stata la reazione della showgirl ad attirare l’attenzione: delusione, amarezza e dure parole nei confronti del suo ex compagno. Sensazioni che ha ribadito anche a Caterina Balivo, attraverso un’intensa intervista durante la puntata di Vieni da Me.

Una storia d’amore che, fin dalla prima puntata di Temptation Island Vip, era apparsa destinata a concludersi nel peggiore dei modi. E così è stato. Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti si sono lasciati, davanti ad un pubblico vastissimo, tra accuse e recriminazioni. Una scelta, però, di cui l’uomo sembra essersi già pentito.

Durante un’intervista con il settimanale DiPiù, Ippoliti ha ammesso di essere andato troppo oltre con la sua tentatrice e di voler chiarire con la Caldonazzo, per la quale prova una profonda stima. Tutt’altra, invece, sembra essere l’intenzione della showgirl, che a Caterina Balivo ha confessato:

Non sono pentita, non potevo fare altro. È stata la delusione più grande di tutta la mia vita. Sono stata malissimo per quello che ho visto, che ho sopportato, che ho subito per tre anni e mezzo. Era una storia alla quale credevo tantissimo, per la quale ho rinunciato al 90% di me stessa. Io mi sono vergognata, e l’ho detto ad Alessia Marcuzzi, di essere andata lì con un compagno che non si sapeva comportare. Non era una ripicca, è stato un tradimento. Loro si sono continuati a sentire.

Nathalie Caldonazzo, inoltre, ha aggiunto parole molto dure e ha raccontato gli aspetti più brutti della sua passata relazione:

Penso di meritare di più, come tutte le donne. Nessuna merita un trattamento del genere. Non potevo parlare di Massimo Troisi, in qualche modo mi violentava psicologicamente.

Nathaly Caldonazzo, insieme a Caterina Balivo, parla anche del rapporto che lei aveva con Massimo Troisi e ha risposto alle critiche di chi, invece, ha messo in dubbio il loro fidanzamento:

Mi fa ridere. Io l’ho fatto riavvicinare alle sorelle, perché non erano in buoni rapporti. Io e Massimo abbiamo vissuto un esperienza terribile, un mese in ospedale a Houston, lui era vicino alla morte. Chiamavo le sorelle per farmi sostenere ma non venivano. Io non voglio fare polemica, ma se vengo attacca su questo non va bene. Sorrido, lo sappiamo io, lui e i testimoni. Abbiamo vissuto insieme.

Una storia bellissima quella tra Nathaly e Massimo Troisi, che l’attrice racconta con profonda emozione negli occhi. Dopo aver ricordato questo grande amore, la Caldonazzo, fatto tesoro delle sue recenti esperienze, ci ha tenuto a mettere in guardia tutte le donne dagli amori tossici. Il ritorno di fiamma con il suo ex è, quindi, un’ipotesi estremamente remota.