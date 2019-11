Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti parla di Nathaly e svela come è finita con Zoe

editato in: da

Andrea Ippoliti torna a parlare del suo legame con la single Zoe e del rapporto con Nathaly Caldonazzo dopo la fine di Temptation Island Vip. Il manager romano e la showgirl si sono detti addio dopo un difficile falò di confronto in cui i toni sono stati così accesi da richiedere l’intervento di Alessia Marcuzzi. Dopo la fine del reality la Caldonazzo e Ippoliti si sono lasciati e lui ha deciso di continuare la frequentazione con la single Zoe, conosciuta nel villaggio dei fidanzati.

Anche l’incontro a Uomini e Donne è stato piuttosto duro e difficile, con il pubblico che si è schierato dalla parte di Nathaly, delusa dal comportamento del compagno. In un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, Ippoliti ha chiesto scusa all’ex fidanzata per aver alzato la voce durante il falò di confronto e ha chiarito qual è il legame con Zoe ora che la trasmissione è terminata.

“Come ho già fatto dopo aver rivisto il falò, chiedo scusa se ho alzato la voce con Nathaly – ha chiarito -, ma in quel momento ero come una pentola a pressione che dopo giorni che sta sul fuoco esplode. Capisco i vari commenti negativi che sono stati fatti nei miei confronti, benché alcuni mi sembrano decisamente eccessivi”.

La storia fra Ippoliti e la Caldonazzo è naufragata soprattutto per via del comportamento dell’imprenditore con la single Zoe. L’attrazione fra i due è stata sin da subito molto forte tanto che si starebbero frequentando. “Ci cercavamo e avevamo il desiderio reciproco di stare insieme – ha chiarito -. Siamo andati sicuramente un po’ oltre i limiti, ma io ero consapevole di questo. Ero conscio che ci fossero delle telecamere a riprenderci”.

Ippoliti ha confessato che, dopo poche puntate, avrebbe voluto lasciare la Caldonazzo e vivere la relazione con Zoe. “Ho più volte detto che sarei voluto uscire, lasciare Nathaly per il suo comportamento e rientrare nel villaggio per vivermi la mia esperienza con Zoe – ha svelato -. Ovviamente questo non era possibile e quindi ho vissuto senza ipocrisia la mia avventura con Zoe, consapevole che sarei stato criticato. […] Con Zoe ora ci stiamo sentendo; non so quello che accadrà, voglio vivere alla giornata, ma una cosa è certa: non saranno né i commenti né la differenza di età a frenare il mio interesse per Zoe. E credo che la cosa sia reciproca”.