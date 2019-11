Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti ci ripensa: “Spero di chiarire con lei”

editato in: da

Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip e il breve flirt con la single Zoe, Andrea Ippoliti vorrebbe riconquistare Nathaly Caldonazzo. A svelarlo è stato lui stesso in una lunga intervista al settimanale DiPiù, in cui ha raccontato di essersi pentito per il suo comportamento nel corso del reality e di voler chiarire con l’ex.

Temptation Island Vip si è concluso nel peggiore dei modi per la coppia che si è detta addio dopo un falò di confronto piuttosto movimentato. Nathaly Caldonazzo ha lasciato il fidanzato dopo averlo visto in atteggiamenti intimi con la single Zoe e lui non ha cercato di riconquistarla, ma ha scelto di abbandonare la trasmissione con la ragazza.

Anche il confronto a Uomini e Donne è stato piuttosto acceso, così tanto che sembrava che le strade dei due si fossero divise definitivamente. In questi giorni però Zoe Mallucci ha svelato di aver lasciato Ippoliti dopo una breve frequentazione. Il 46enne ha poi rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù, palesando la volontà di parlare con Nathaly Caldonazzo, anche se lei non vuole più vederlo.

“Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre – ha ammesso -. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza. Questo non è stato giusto per Nathaly – ha aggiunto Ippoliti -, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca”.

“Con Nathaly ora non mi sento più – ha confessato l’ex protagonista di Temptation Island Vip -, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché è una donna che merita tutto il mio rispetto. Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathaly. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età”.