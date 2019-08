Caterina Balivo, il bikini perfetto incanta su Instagram

editato in: da

È ancora lei la regina dell’estate, con la sua raffinatezza – anche quando si tratta solamente di un bikini. Stiamo parlando di Caterina Balivo, una delle protagoniste più amate del panorama televisivo attuale.

Nonostante ogni tanto gli impegni lavorativi prendano il sopravvento, la conduttrice cerca di godersi ogni momento libero in vacanza, trascorrendo il tempo con suo marito e i suoi splendidi figli. E qualche volta si ricorda dei suoi fan su Instagram, decidendo di pubblicare qualche scatto per condividere con loro alcuni dei momenti più belli della sua estate. Come la foto del suo bikini, che ha letteralmente colpito i follower. Caterina ha scelto un due pezzi a vita alta, bianco e arricchito da una fantasia davvero particolare. Un costume che si rivela in realtà molto semplice, ma che comunque esalta il fisico perfetto della Balivo.

Pancia piatta e tonica – nonostante lei stessa, tra i commenti, abbia scritto di aver dovuto trattenere il fiato proprio per scattare le foto – che a 39 anni e due figli è davvero da invidiare. Non è certo la prima volta che i fan rimangono sorpresi dall’eleganza e dalla raffinatezza della conduttrice, che a quanto pare con i suoi outfit riesce sempre ad azzeccare la giusta combinazione. Ancora una volta, la Balivo riesce ad incantare tutti proprio con la sua semplicità. Non si è dovuta mettere in posa, non si è truccata per regalarci il selfie perfetto: ha solamente immortalato se stessa e la sua bellezza durante un momento di tregua delle sue vacanze, tra tuffi in acqua e divertimento sfrenato con i suoi bambini.

È proprio questo il motivo della sua assenza dai social, e in particolare dalla carenza di storie su Instagram: in questi giorni Caterina Balivo preferisce di gran lunga dedicarsi interamente ai suoi piccoli Guido Alberto e Cora. Presto infatti la conduttrice dovrà tornare al lavoro, con la seconda edizione di Vieni da me. La trasmissione, che lo scorso anno è stata un grandissimo successo, ha visto riconfermare la Balivo alla sua guida. Mentre aspettiamo di scoprire quali incredibili novità e quali ospiti strepitosi accoglierà nel suo salottino su Rai1, Caterina continua a stupirci con i suoi look estivi. A proposito, avete già visto il bellissimo abito che ha indossato per il giorno del suo matrimonio e che ha riciclato proprio in occasione delle sue vacanze a Capri?