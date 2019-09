Caso Prati, Simona Ventura fa una rivelazione importante

editato in: da

Simona Ventura parla per la prima volta del caso Mark Caltagirone e fa delle rivelazioni su Pamela Prati.

La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Non è l’Arena, svelando alcuni retroscena dell’affaire che ha appassionato milioni di italiani negli ultimi mesi. Super Simo ha confessato di essere stata contattata da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti della Prati, subito dopo l’addio a Gerò Carraro, per pubblicare alcuni post su Instagram.

La Ventura ha affermato di credere nella sincerità dell’ex star del Bagaglino e che la Prati l’aveva scelta come testimone di nozze. “Pamela per me è una persona speciale – ha svelato ai microfoni di Massimo Giletti -. Lei mi aveva parlato di questo suo amore. Voleva che io fossi la sua testimone. Le ho detto che con Amici e Temptation Island Vip forse non ci sarei stata”.

Simona è convinta che la Prati sia stata vittima di una truffa e che sia stata convinta di sposare Mark Caltagirone. “Non ho mai creduto nella sua malafede – ha detto –. Ho creduto molto alla sua buona fede. Quando ho visto il programma della Sciarelli ho capito che esisteva un sistema di questo tipo”.

Non solo: Super Simo ha spiegato di essere stata contattata dalle agenti dopo l’addio a Gerò e poco prima di incontrare l’attuale compagno Giovanni Terzi. “La Perricciolo e la Michelazzo mi avevano contattato perché volevano che io facessi dei post su Instagram – ha ricordato -. Io ho passato tutto ad Alberto che lavora con me”.

“Mi hanno contattato quando ero in un momento particolare – ha concluso -, quando mi ero lasciata con il mio compagno con il quale sono stata 8 anni. È stato un caso? Non saprei. Io penso che Pamela debba circondarsi di donne che amano le donne”.

Il caso Prati sembra tutt’altro che concluso e scoprire chi sono le vittime e chi i carnefici sembra sempre più difficile. Eliana Michelazzo accusa la Perricciolo, mentre quest’ultima afferma che le tre donne si sarebbero messe d’accordo da tempo e che la showgirl sarda era a conoscenza di tutto.