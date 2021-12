Carolina Marconi, bellissima in costume su Instgram: la forza di condividere la malattia

Carolina Marconi e la lotta al tumore: un’instancabile (e coraggiosa) guerriera

Carolina Marconi sta portando avanti la sua lotta per la vita con una forza inimmaginabile e un coraggio fuori dal comune. Fin dal momento della diagnosi del tumore l’ex gieffina ha deciso di condividere ogni momento della malattia e delle cure con i suoi fan, che le hanno manifestato un affetto incredibile. E lei li ha ripagati continuando a non nascondersi, ma anzi, mostrando ogni sfaccettatura del suo percorso e non perdendo mai il sorriso. Il suo ultimo post in fondo non è altro che un inno alla vita e alla femminilità.

Carolina Marconi in costume da bagno su Instagram

La foto pubblicata su Instagram mostra Carolina immersa in una delle piscine delle Terme di Saturnia. Costume nero con cut-out sul petto, l’ex gieffina non rinuncia alla femminilità e mostra tutte le sue meravigliose curve senza nascondersi, dimostrando che non esistono limiti o regole e infrangendo l’immagine della malata oncologica rinchiusa in se stessa.

Al contrario, la sua è una lotta anche di comunicazione della malattia. Perché di certo la sua non è una battaglia facile, di certo ci sono i momenti di sconforto, di paura e di sofferenza, ma proprio per questo bisogna saper godere di ciò che la vita ci offre e celebrarla in ogni momento possibile.

E così eccola, fiera nel suo costume da bagno e senza la parrucca, mostrando la testa scoperta e il suo miglior sorriso. Un messaggio fortissimo, per tante donne nella sua situazione e non solo.

Carolina Marconi e il desiderio di maternità, la speranza che vive

Sempre durante il weekend Carolina aveva condiviso un momento importante del suo percorso. L’influencer non ha mai negato di nutrire il sogno di diventare madre, nonostante tutto. Un’ipotesi che non sembra impossibile, anche se a tal proposito il suo entusiasmo è stato in parte frenato: “Ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza ma alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante.. vediamo … mi risponde ..vediamo cosa ??… vediamo cosa succederà in questi anni”, ha raccontato.

Poi ancora: “Mi è mancato il respiro sotto la mascherina in quel momento di silenzio..avevo un’altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza..mi sentivo nuovamente persa, cercavo di trattenere le lacrime ..in tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia …una luce in fondo al tunnel … Carolina la scienza ancora sta facendo il suo corso ..le gambe tremavano .. quel “vediamo” è stato un duro colpo al cuore che ho accusato pesantemente..”.

Ancora una volta, però, Carolina non si piange addosso e dopo aver spiegato le fasi dello studio in corso sull’argomento ha concluso: “Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso, ma non tutto si può scegliere nella vita. L’unica scelta è andare avanti, aspettare e non perdere la speranza“.