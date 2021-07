Carolina Marconi, il sorriso che fa la differenza: “Non abbandonate chi sta male”

editato in: da

Da quando Carolina Marconi ha annunciato di avere un tumore al seno, ha scelto di condividere parte del suo difficile percorso su Instagram. La sua battaglia va avanti, tra alti e bassi, con un sorriso sempre meraviglioso, che non abbandona mai: è il suo vestito migliore. La sua è un’anima splendida, fatta di forza e coraggio, e l’ultimo appello che ha lanciato è importantissimo: ha sottolineato l’importanza dei sorrisi e della vicinanza per chi sta male.

Per il momento, la showgirl ha iniziato il terzo ciclo di chemioterapia, che le ha causato qualche problema: nausea, mal di testa, dolori alle ossa. Per fortuna, grazie ai farmaci, sta affrontando il dolore e i fastidi nel modo migliore. Seppur nelle sofferenze e nelle intemperie, Carolina ha sottolineato nel suo ultimo post su Instagram l’importanza di mantenersi positivi, in modo tale da “attrarre solo cose positive”. La showgirl ha anche tenuto di recente a condividere la sua iniziativa, perché vorrebbe creare un’associazione che distribuisce parrucche gratis per coloro che combattono contro il cancro.

Per fortuna, Carolina non sta lottando contro il suo mostro da sola: al suo fianco c’è sempre la sorella, che non la abbandona nemmeno per un secondo. Ed è per questo motivo che ha invitato tutti coloro che hanno un familiare, un amico o un partner che sta male a non cedere alla paura e alla tristezza. Le piccole cose – un gesto, una risata, una telefonata – possono schiarire il cielo più nero.

“Ci sono dei giorni in cui siamo nervosi, ma è in quel momento che dovete essere più comprensivi e rimanerci accanto. Tutto passerà e noi diventeremo solo donne più forti e meravigliose. Quindi, supportateci… non rispondeteci male, mordetevi la lingua”. Un appello importante, che ci stringe il cuore in una morsa: chiedere aiuto non è mai facile, e in questi momenti il supporto dovrebbe essere scontato, ma purtroppo non sempre è così.

“Io ringrazio Dio perché sono fortunata, ma chi sta leggendo questo post, per favore, non date tutto per scontato. Non abbandonate i vostri cari, date una spinta in più a tutte quelle persone che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno. Una telefonata, un messaggino, una coccola. In più, fateli ridere. Le attenzioni non devono mancare. Credetemi, fanno la differenza”. Non possiamo che essere più che d’accordo con lei.