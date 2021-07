Carolina Marconi, parrucche gratis per le donne con il cancro: il suo obiettivo

editato in: da

Da quando ha annunciato di avere un tumore al seno, Carolina Marconi non si è tirata indietro: ha scelto di condividere parte del suo percorso con i follower su Instagram, mostrando un incredibile coraggio, oltre che forza interiore. La diagnosi non l’ha gettata nello sconforto: la vita pone tanti ostacoli sul percorso, ribellarci è un nostro dovere. Dopo aver rasato i capelli a zero, la Marconi ha mostrato la sua prima parrucca. Adesso, però, vorrebbe lanciare un’iniziativa lodevole (e importante), per tutte le donne che hanno il cancro.

A comunicarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Con quel sorriso tipico che l’ha sempre contraddistinta, fin dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, Carolina si è definita da “pelatina a capellona“, mostrando la nuova parrucca. Ha spiegato che per lei è stata una liberazione tagliarsi i capelli ben prima che potessero cadere da soli: “La perdita della chioma è il tuo ultimo pensiero quando cominci questo percorso”.

Osservare una graduale perdita del capello l’avrebbe probabilmente spaventata. “Avevo paura di non riconoscermi, anche se nel mio inconscio capivo che ero sempre io, il mio sorriso, i miei occhi”. La determinazione della Marconi è di grande ispirazione per tutte noi. Perché non lasciarsi abbattere di fronte a uno scoglio tanto immenso è da lodare. Affrontare i cicli di chemio con il sorriso, un compagno fedele e che dona coraggio.

“Nella vita ti devi prendere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri”. La Marconi, che aveva detto che si sarebbe divertita a cambiare look con le parrucche, ha un obiettivo ambizioso, che non si può non condividere e supportare. Vorrebbe infatti creare un’associazione per distribuire parrucche in modo del tutto gratuito alle donne con il cancro.

“Avete scritto che i costi per le parrucche fatte bene sono abbastanza alti. Ci sono persone che purtroppo non possono sostenere una spesa del genere. Così, nel mio piccolo, sto cercando di creare un’associazione per cercare di aiutare tante donne per avere una parrucca gratis. Ci vorrà del tempo, ma spero mi aiuterete”. Un bel gesto, di quelli che donano speranza, che riscaldano il cuore. Perché tendere la mano nel pieno di una tempesta non è da tutte.