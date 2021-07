Carolina Marconi si rasa a zero, la lotta al tumore continua: “Vedo il lato positivo”

editato in: da

Continua con forza e determinazione la lotta al tumore di Carolina Marconi. L’ex gieffina ha annunciato di avere un tumore al seno a mezzo social e questa sua testimonianza prosegue giorno dopo giorno, attraverso diverse immagini che ha voluto condividere con i tanti follower.

La lunga chioma corvina è ormai un ricordo ma ricrescerà, più forte di prima. Il suo percorso è stato costruito per grandi, prima con un carrè e successivamente con un taglio corto del quale ha già deciso di liberarsi in poco tempo.

Questa decisione così drastica, e della quale ha dichiarato di andare particolarmente fiera, è stata documentata sui suoi canali social in cui si è teneramente definita come “la vostra pelatina”: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più… Vederli cadere e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Nn mollo mai l’umore a “a pallettoni” nonostante tutto. La salute è fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto. Dico sempre che non sono malata. Non siamo malati ma è una situazione da risolvere”.

Dopo la diagnosi di tumore al seno, Carolina Marconi ha scelto di non darsi per vinta e ha continuato a combattere, anche attraverso il taglio netto dei capelli ai quali non dovrà più pensare fino a che non ricresceranno. Il sorriso non l’ha perso ed è quello che mostra nei suoi scatti social, nei quali appare bellissima nonostante il periodo complicato che sta attraversando.

Il suo è un esempio per molte donne che combattono contro la malattia e si lasciano sopraffare dal dolore. Essere forti non significa però non avere momenti di sconforto, come ha fatto notare anche Carolina Marconi: “Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato. Poi la paura è finita, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare. Devi pensare e sognare solo cose belle”.