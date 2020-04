Chi è Carmen Yáñez, la moglie di Luis Sepúlveda

editato in: da

Carmen Yáñez, nata a Santiago del Cile nel 1952, è una celebre poetessa. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con lo scrittore Luis Sepúlveda, venuto a mancare il 16 aprile 2020. I due, dopo le prime nozze e la nascita del figlio Carlos, si sono lasciati per ritrovarsi diversi anni dopo.

Tornando a Carmen, ricordiamo che, a seguito del golpe del 1973, ha vissuto in clandestinità fino al 1981, anno che l’ha vista rifugiarsi in esilio in Svezia. Qui ha iniziato una prolifica attività poetica. Tra le raccolte più celebri è possibile citare Migrazioni, Cardellini della Pioggia e Latitudine dei Sogni. I suoi componimenti sono stati pubblicati anche da diverse riviste svedesi e tedesche.

In Svezia, Paese dove ha vissuto fino al 1997, Carmen Yáñez si è occupata dell’organizzazione di numerosi laboratori letterari. Nell’anno succitato si è trasferita in Spagna con il marito, stabilendo la sua residenza nelle Asturie. Come già ricordato, la sua storia d’amore con il celebre scrittore è durata tantissimo.

I due si sono uniti in matrimonio per la prima volta nel 1971 con una cerimonia celebrata a Santiago del Cile. La Yáñez, appena diciannovenne, indossava un abito color lavanda e un cappello viola.

Nel 2004, a seguito del divorzio di lui dalla seconda consorte – una donna tedesca – si sono detti sì di nuovo. Il rito civile ha avuto luogo a Gijon (Spagna) con Carlos nel ruolo di testimone della sposa. Prima di questo ritorno di fiamma, Carmen ha avuto un’altra relazione dalla quale è nato il suo secondo figlio.

La poetessa ha parlato del suo lunghissimo rapporto con lo scrittore in diverse occasioni. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 a Io Donna, ha svelato di essere disordinata e di litigare spesso con il consorte per questo motivo.

Impegnata politicamente fin dall’adolescenza, la Yáñez ha conosciuto il grande amore della sua vita quando aveva solo 15 anni. Fondamentale per il loro incontro è stato il fratello di lei, che ai tempi era amico di Sepúlveda. Da allora, Carmen Yáñez è diventata protagonista di una storia che da molti è stata definita un vero e proprio amore da romanzo.