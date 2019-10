Carmen Russo compie 60 anni: cosa fa oggi

editato in: da

Carmen Russo compie 60 anni e festeggia questo traguardo insieme all’amore della sua vita, Enzo Paolo Turchi, e alla figlia Maria.

Sex symbol degli anni Ottanta, oggi Carmen è una mamma dolcissima, ma soprattutto una donna vitale e tosta che non ha mai abbandonato la passione per la danza. Classe 1959, originaria di Genova, è arrivata al successo nel ruolo della carriera di Drive In. Un ruolo che le aprì le porte per una lunga carriera in tv come showgirl e ballerina.

Vero nome Carmela Carolina Fernanda Russo, ha iniziato a praticare danza sin da quando era piccolissima, per sbarcare in passerella come modella e a Miss Italia. Negli anni Settanta e Ottanta è stata la protagonista di numerose commedie cult come Liquirizia, L’infermiera nella corsia dei militari e La settimana bianca. Poi la svolta grazie prima a Portobello, poi a Drive In e il grande successo in tv con show come Grand Hotel, Risatissima e Un fantastico tragico venerdì accanto a Paolo Villaggio.

A renderla speciale non solo la bellezza e le forme da pin un, ma anche una grande ironia. Una dote che è riuscita a mostrare in quasi tutti i programmi che l’hanno vista protagonista, da Domenica In a La Batallas de las Estrellas. Nel 2003 l’arrivo all’Isola dei Famosi, Buona Domenica e nel 2017 il Grande Fratello Vip 2. Non solo la carriera, a rendere straordinaria la vita di Carmen Russo è stato soprattutto l’amore, quello per Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo conosciuto in tv.

Oggi Carmen Russo è una donna felice e realizzata. Insegna ancora danza e spesso è ospite dei programmi di Barbara D’Urso come opinionista, ma soprattutto fa la mamma. Nel 2013 infatti ha dato alla luce la piccola Maria, la sua gravidanza, arrivata a 53 anni, ha fatto molto discutere, ma anche una volta Carmen è riuscita a mettere a tacere le critiche con il sorriso.