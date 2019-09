Carmen Russo, a 59 anni è ancora splendida in bikini

editato in: da

A 59 anni Carmen Russo è ancora splendida in bikini. Mamma di Maria e moglie felice di Enzo Paolo Turchi, la ballerina ha postato su Instagram un video in cui si diverte al mare.

L’estate è ormai arrivata agli sgoccioli, inizia la scuola e per tutti è tempo di tornare alla vita quotidiana. Carmen ha voluto ricordare la stagione appena terminata con un video pubblicato sui social. Nella clip la Russo si tuffa dal trampolino di una barca e sfoggia un bikini mozzafiato.

Alla soglia dei 60 anni, la ballerina è ancora in perfetta forma e si vede. Sempre sorridente ed energica, esibisce un bikini perfetto che è piaciuto molto ai fan. “Ma di che fibra sei fatta? Cosa mangi? Sei stupenda!” ha scritto qualcuno, mentre un altro follower ha aggiunto: “Che fisico! Sei bellissima!”.

59 anni e una lunghissima carriera alle spalle, Carmen Russo è un’artista molto amata su Instagram dove condivide spesso foto e video che raccontano la sua quotidianità. Da vera sportiva non ha mai smesso di allenarsi e i risultati si vedono.

Nel 2013 Carmen è diventata mamma di Maria, arrivata quando aveva 53 anni. “Mio marito ed io abbiamo tanta energia proprio grazie a nostra figlia – ha raccontato qualche tempo fa a Leggo -. Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola. Mia figlia sta sempre con me, la seguo 24 ore su 24. Forse, se fossi stata più giovane, non sarebbe andata così”.

Ma come fa la showgirl a mantenersi così in forma? “Tanta palestra” aveva svelato qualche tempo fa, affermando di non rinunciare mai all’allenamento aerobico e al cardio-fitness. Il fisico scolpito di Carmen è anche il frutto di una dieta equilibrata che segue insieme al marito Enzo Paolo Turchi. I due sono legati dal 1987 dopo essersi conosciuti sul lavoro e da allora non si sono mai lasciati, formando una delle coppie più innamorate e affiatate nel mondo della tv.

Video tratto dal profilo Instagram di Carmen Russo.