Carlos Sainz: chi è Isabel Hernaez, la fidanzata che assomiglia a Chiara Ferragni

Fonte: IPA Chiara Ferragni, sensuale pink lady: abito lingerie e gioielli vintage

Il nome di Carlos Sainz è poco noto a chi non si intende di Formula 1, ma dopo il Gran Premio di Silverstone il pilota spagnolo, che ha vinto con la sua Ferrari, è finito sotto i riflettori e con lui anche la sua bellissima fidanzata. Parliamo di Isabel Hernaez, giovane giornalista che ha rapito il cuore di Carlos con la sua spontaneità e dolcezza e che somiglia incredibilmente a Chiara Ferragni.

Chi è Isabel Hernaez, la fidanzata di Carlos Sainz

Classe 1994, Isabel Hernaez è nata in Spagna, proprio come il suo fidanzato. Qui ha studiato Bilingual Journalism e attualmente lavora come ufficio stampa per Scalpers Company e Victoria Collection.

Non sono molte le informazioni disponibili sul suo conto, visto che cerca di rimanere in disparte rispetto alla vita pubblica del suo compagno. Di lei si sa davvero poco, nonostante su Instagram vanti oltre 110mila follower. Una cosa però è certa: Isabel ha stile da vendere e in alcuni scatti sembra quasi una sosia di Chiara Ferragni, con cui in fondo condivide la passione per la moda.

Dal suo account scopriamo che preferisce farsi chiamare Isa e che non è una fan dei make up troppo marcati, anzi: sono tantissime le foto in cui si mostra con look acqua e sapone, senza strafare. E forse è stata proprio la sua semplicità a conquistare il pilota spagnolo, con cui fa coppia fissa da anni.

Isabel Hernaez e Carlos Sainz, da quanto stanno insieme

Proprio per via della riservatezza che contraddistingue sia il pilota della Ferrari che la sua compagna è difficile dire con precisione da quanto tempo stiano insieme o come si siano conosciuti. Sui magazine spagnoli, però, i primi rumors su una loro frequentazione risalgono al 2017, quando i due furono paparazzati in vacanza insieme a Formentera. Con lei al suo fianco Sainz ha visto decollare la sua carriera, prima come campione di rally e ora in Formula 1, specie da quando ha firmato con la casa automobilistica di Maranello nel 2020.

Sainz, il trionfo a Silverstione che lo ha portato alla ribalta

Il Gran Premio di Silverstone del 3 luglio ha sancito la consacrazione di Carlos Sainz, finora rimasto nell’ombra del più noto Charles Leclerc. “Non so cosa dire è fantastico, la prima vittoria dopo 150 gare con la Ferrari a Silverstone, non potevo chiedere di più”, ha commentato il pilota che proprio a Silverstone aveva già vinto nel 2010 gareggiando però in un’altra categoria.

“Silverstone è un posto speciale. Qui ho ottenuto la prima vittoria nel 2010 con la formula Bmw e anche la prima pole. Ora, dopo 12 anni, sono riuscito a ottenere lo stesso risultato”.

Un trionfo che però si porta dietro qualche polemica per via della sbagliata strategia da parte della Ferrari con le gomme che avrebbe sfavorito Leclerc, pilota numero uno della scuderia e in lotta per il titolo mondiale. Sainz però non vuole farsi rovinare questo momento e si gode la sua vittoria senza rancori o recriminazioni, anche grazie all’amore e al supporto della sua Isabel, pronta ad accoglierlo da trionfatore tra le sue braccia.