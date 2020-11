Carlo Conti ricoverato in ospedale per Covid. “Tutto sotto controllo”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale per Covid. Il conduttore, che nei giorni scorsi era risultato positivo, è stato ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze, nel reparto di malattie infettive. A svelarlo è Repubblica, secondo cui le condizioni di salute di Conti sarebbero peggiorate, tanto che “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa“. Dalle prime informazioni sembra comunque che il presentatore di Tale e Quale Show non sia grave, anche se “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”.

A confermare la notizia la Rai che in una nota ha fatto sapere che Carlo Conti “è seguito da medici e si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”. Il conduttore, nonostante la positività al Coronavirus, era riuscito a condurre da casa Tale e Quale Show, intervenendo in collegamento e scrivendo un pezzo di tv. In seguito però le sue condizioni di salute erano peggiorate, con la comparsa dei sintomi. A svelarlo era stato lo stesso Conti su Instagram. “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente“, aveva spiegato, pubblicando la foto di un bigliettino scritto dalla moglie Francesca e dal figlio Matteo. Il suo ufficio stampa aveva poi chiarito che si trattava “soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”.

Una rassicurazione è poi arrivata da Carlo Conti che su Instagram ha pubblicato un messaggio: “Tranquilli !!! Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo”.

La prossima puntata di Tale e Quale Show, come annunciato nei giorni scorsi, verrà condotta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, accompagnati da Gabriele Cirilli. Qualche giorno fa il virus aveva causato il ricovero in ospedale anche di Mara Maionchi, giudice di Italia’s Got Talent, mentre si allunga la lista di personaggi famosi risultati positivi. Oltre a Carlo Conti è stato colpito dal virus anche Gerry Scotti, che ha scoperto di essere stato contagiato poco prima di registrare le puntate di Tu Sì Que Vales.