Carlo Conti prende il posto di Amadeus: Ora o mai più torna su Rai1

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Una grande novità in vista, per Rai1, che starebbe decidendo di rispolverare uno dei programmi di maggior successo delle ultime annate televisive. Ora o Mai Più potrebbe infatti tornare nel 2022 ma con un nuovo conduttore, Carlo Conti, che dello show è anche ideatore e autore. A riportare l’indiscrezione è stato il sito Dagospia.

Ora o Mai Più verso la terza edizione

Secondo quanto trapelato, la Rai starebbe pensando di riportare in prima serata il programma condotto da Amadeus e che aveva avuto un ottimo riscontro in termini di pubblico. Lo spettacolo delle seconde possibilità potrebbe però essere affidato a Carlo Conti, chiamato alla sfida diretta con Maria De Filippi e la corazzata di C’è Posta Per Te.

La terza edizione potrebbe quindi essere prevista per il 2022, a gennaio, proprio in occasione del ritorno in onda dell’emotainment di Canale5 targato Fascino. Un compito non facile, questo, visti i risultati incredibili del programma condotto da Maria De Filippi e che tutti temono di dover sfidare.

Amadeus non ci sarà

La possibilità di rivedere Amadeus al timone del programma è stata purtroppo esclusa per i sopraggiunti impegni con l’organizzazione di Sanremo. È infatti innegabile che sia stata la sua conduzione sobria e sempre misurata a portare al successo il programma, di cui Carlo Conti – futuro presentatore – è ideatore e autore.

Per il presentatore fiorentino si tratterebbe di una nuova esperienza al fine settimana, dopo quella con Affari Tuoi – Viva Gli Sposi, con la quale aveva provato a riportare su Rai1 lo storico show dedicato ai pacchi. Visto il suo coinvolgimento in Ora o Mai Più, quindi, non è così remota l’ipotesi di un avvicendamento di questo tipo, con Amadeus che invece sarà impegnato con Sanremo 2022.

Con Ora o Mai Più, tornerebbero in tv anche alcuni artisti scelti per giocarsi una nuova occasione con il successo. È stato il caso di Paolo Vallesi, vincitore dell’ultima edizione, e di Lisa, che aveva trionfato al fianco del suo coach Marco Masini. Se non altro, rappresenterebbe un buon appuntamento con la musica che in tv ha sempre faticato a ingranare e che – negli ultimi anni – sta vivendo quella svolta che era attesa da tempo. Ne è un ottimo esempio Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, che ha riportato all’Arena di Verona le vecchie glorie di tre decenni musicalmente indimenticabili.