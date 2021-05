Carla Fracci, l’ultima telefonata di Oriella Dorella. E il messaggio di Kledi su Instagram

editato in: da

Carla Fracci, divina e indimenticabile sul palco: i balletti più celebri

Il mondo della danza è in lutto per la morte di Carla Fracci. L’étoile si è spenta a 84 anni a Milano a seguito di un tumore contro il quale combatteva da tempo. Amici e colleghi si stringono nel dolore attorno al marito Beppe Menegatti e il figlio, Francesco, della grande ballerina. Tra questi Oriella Dorella e Kledi Kadiu.

Oriella Dorella, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha raccontato dell’ultima telefonata a Carla Fracci, avvenuta non molto tempo fa e in cui nulla lasciava presagire la sua imminente scomparsa, avvenuta improvvisamente, anche perché l’étoile aveva mantenuto il più stretto riserbo sulla sua malattia.

La Dorella ha espresso il suo cordoglio: “È veramente una grande perdita. Carla era una persona meravigliosa, anche molto ironica e divertente. Ci mancherà molto. Carla è stata una cosa grandiosa, unica, ha veramente trasformato la danza, le ha dato una capacità interpretativa, eleganza, empatia, straordinaria. L’ho copiata, le ho rubato i movimenti, qualche sguardo, cercando di farlo mio, una grande perdita, una perdita enorme”. E poi ha ricordato quell’ultima telefonata con la Fracci: “L’ho sentita poco tempo fa, abbiamo parlato di un balletto recente, era stato un arrivederci sapendo di incontrarci in giro, e invece no”.

Anche Kledi ha voluto omaggiare la grande ballerina con un toccante messaggio su Instagram: “Ti ricorderemo tutti per l’immensità che ti contraddistingueva sul palcoscenico. La tua aura eterea, la tua passione ed enorme umiltà ci hanno conquistato ed insegnato ad andare oltre gli stereotipi della danza comuni. Ricordo i tuoi occhi lucidi quando mi raccontavi della tua carriera, per te parlare di danza era sempre un’emozione. Oggi mi stringo al dolore di Beppe Menegatti e della vostra famiglia”.

E poi la promessa di mantenere vivo il suo ricordo e la sua arte, la danza con un grande evento in suo onore: “Ti prometto che ci impegneremo al massimo per commemorarti come meriti all’evento in tuo onore a cui so, avresti tanto voluto partecipare. Ciao Carla 🌹”.

Il 29 maggio infatti era previsto un grande evento con protagonista Carla Fracci, nell’ambito del Premio Chiara, a Varese. L’appuntamento è stato comunque confermato e sarà trasformato in una celebrazione in memoria di una delle più grandi ballerine del Novecento.