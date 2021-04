Kledi di nuovo papà: svelato il sesso del secondo figlio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Dopo l’immensa gioia per l’arrivo di Lea, Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta. Mancava solo l’annuncio del sesso, che la coppia ha voluto affidare ai social e… alle mani della piccola di casa!

La data del parto è fissata per il mese di agosto, ma la famiglia dell’amato ballerino albanese è già in grado di rivelarci che si tratterà di un maschietto. L’entusiasmo di Lea è marchiato anche sul pancione di mamma Charlotte, con una mano azzurra che non lascia troppo spazio ai dubbi.

“Lea vi svela un segreto… chi aveva indovinato?” è così che Kledi coinvolge il suo pubblico nell’annuncio più dolce di questi ultimi mesi, soprattutto perché affidato alla sorellina orgogliosa che mostra la manina colorata di azzurro in primo piano.

La coppia aveva già condiviso la gioia per il piccolo in arrivo con un post comparso sui canali ufficiali di entrambi. Se da un lato, Charlotte Lazzari aveva scritto “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore” dall’altro Kledi aveva ceduto alla tentazione delle emozioni, che non ha potuto trattenere: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”.

L’amore tra i due futuri genitori è arrivato improvviso e travolgente. Dopo l’arrivo di Lea, il loro rapporto è diventato indissolubile ed è stato coronato con le nozze celebrate in gran segreto nel 2018, lontano dai riflettori e dal clamore pubblico.

Ma si sa, ogni gioia è più grande se è condivisa ed è per questo che la coppia ha deciso di coinvolgere il pubblico con la notizia del sesso del nascituro atteso per i prossimi mesi. La rivelazione si è trasformata in una grande festa, tutta celebrata in famiglia come dimostrano le foto e i video pubblicati sui social di Kledi ma anche in quelli della moglie.

I prossimi mesi saranno, quindi, quelli dell’attesa del secondogenito che porterà un nuovo carico d’amore nella famiglia Kadiu. Intanto, Lea continua a seguire Kledi in tutti gli impegni lavorativi che si sono inevitabilmente ridotti nei mesi della pandemia. La piccola è infatti sempre presente nel dietro le quinte degli spettacoli e durante le lezioni di danza, che teneva costantemente prima dello stop imposto dall’emergenza sanitaria.

Kledi è lontano dalla televisione ormai da qualche anno ma continua a insegnare danza, in Italia ma anche in Albania. Lanciato da Maria De Filippi come professionista del talent Amici, Kadiu ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con la Signora di Canale5, nonostante le loro strade professionali si siano divise da qualche anno.