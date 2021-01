Chi è Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci

editato in: da

Beppe Menegatti, all’anagrafe Giuseppe, è il marito della danzatrice Carla Fracci. Nato a Firenze il 6 settembre 1929, è un celebre e talentuoso regista. Molto amico di artisti indimenticabili come Paolo Poli e Franco Zeffirelli (con loro è cresciuto), ha studiato all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico a Roma e ha collaborato con il grandissimo Luchino Visconti, di cui è stato assistente.

Proprio durante la collaborazione con il regista di capolavori come Morte a Venezia, ha incontrato per la prima volta colei che sarebbe diventata il grande amore della sua vita: la ballerina Carla Fracci. Dopo un primo incontro durante una serata al Teatro alla Scala, Menegatti e l’immensa étoile si rivedono in una sala da ballo e scoppia l’amore.

Era il 1955. Nove anni dopo, Carla Fracci e Beppe Menegatti – che nel corso della sua carriera ha collaborato anche con Eduardo De Filippo, di cui è stato molto amico, e con Vittorio De Sica – si sono sposati. Dalla loro unione è nato Francesco, che li ha resi nonni di due nipoti, Giovanni e Ariele.

Tornando alla carriera di Beppe Menegatti, ricordiamo che la sua creatività e il suo talento sono stati importantissimi non solo per la cultura italiana in generale, ma anche e soprattutto per la carriera di Carla Fracci.

Menegatti, infatti, ha sempre consigliato la moglie per quanto riguarda le scelte artistiche. A lui si deve la mise total white che, nel corso degli anni, ha identificato sempre di più l’immagine della splendida ballerina che, proprio assieme al grande amore della sua vita, è stata intervistata da Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te durante la puntata di martedì 18 agosto 2020. Mentre in collegamento a Oggi è un altro giorno nella puntata del 10 dicembre 2020, Menegatti ha raccontato il primo incontro con sua moglie Carla Fracci.

Assieme alla moglie, Beppe Menegatti è stato protagonista di una delle pagine di un’Italia straordinaria. Come già detto, ha conosciuto personalmente grandi come De Sica e De Filippo e ha condiviso momenti di convivialità con artisti come Maria Callas.

Curatore della regia degli spettacoli che hanno visto la Fracci protagonista, tra gli ultimi lavori annovera Omaggio a Fellini, spettacolo con musiche di Nino Rota dedicato al centenario del regista riminese e progetto che l’ha visto collaborare, oltre che con la consorte, pure con Giancarlo Giannini.